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8歲童深夜回不了家街邊大哭 原是粗心父買宵夜釀驚魂

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市警方日前凌晨2時許獲報，中正區泉州街一處公寓門口有男童被關在門外，哭鬧不止，轄區員警到場關懷，發現男童是半夜睡醒找不到父親，不慎將自己反鎖在家門外，遂將男童暫時帶回警所休息，聯繫男童父親前來領回，才結束男童一夜驚魂。

警方表示，轄區泉州街派出所員警獲報到場，8歲男童嚎啕大哭，不斷拍著公寓大門說要找爸爸，員警提議「陪你散步找爸爸」，男童才願意隨員警返回警所。

經員警安撫，男童情緒平穩後想起父親手機號碼，員警致電聯繫後，發現男童父親是半夜肚子餓，想說孩子已入睡，獨自到住處不遠處買宵夜，未料男童睡醒後看不到父親身影，便出門找尋父親，又不小心將自己反鎖在家門外，才崩潰大哭。

男童隨後見父親趕赴派出所，才破涕為笑，隨父親返家，結束一夜驚魂。警方提醒，民眾家中若有孩童，應負起照護責任，隨時留意孩童安全，避免讓孩童獨自在家，若要外出也應帶著孩童同行，避免意外發生。

員警提議「陪你散步找爸爸」，男童才願意隨員警返回警所。記者李隆揆／翻攝
員警提議「陪你散步找爸爸」，男童才願意隨員警返回警所。記者李隆揆／翻攝
男童隨後見父親趕赴派出所，才破涕為笑，隨父親返家，結束一夜驚魂。記者李隆揆／翻攝
男童隨後見父親趕赴派出所，才破涕為笑，隨父親返家，結束一夜驚魂。記者李隆揆／翻攝
員警提議「陪你散步找爸爸」，男童才願意隨員警返回警所。記者李隆揆／翻攝
員警提議「陪你散步找爸爸」，男童才願意隨員警返回警所。記者李隆揆／翻攝

北市

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