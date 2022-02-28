8歲童深夜回不了家街邊大哭 原是粗心父買宵夜釀驚魂

台北市警方日前凌晨2時許獲報，中正區泉州街一處公寓門口有男童被關在門外，哭鬧不止，轄區員警到場關懷，發現男童是半夜睡醒找不到父親，不慎將自己反鎖在家門外，遂將男童暫時帶回警所休息，聯繫男童父親前來領回，才結束男童一夜驚魂。

警方表示，轄區泉州街派出所員警獲報到場，8歲男童嚎啕大哭，不斷拍著公寓大門說要找爸爸，員警提議「陪你散步找爸爸」，男童才願意隨員警返回警所。

經員警安撫，男童情緒平穩後想起父親手機號碼，員警致電聯繫後，發現男童父親是半夜肚子餓，想說孩子已入睡，獨自到住處不遠處買宵夜，未料男童睡醒後看不到父親身影，便出門找尋父親，又不小心將自己反鎖在家門外，才崩潰大哭。