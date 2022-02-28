聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園復興鐵皮工廠濃煙大火 3汽機車變廢鐵、遊客觸目
桃園市復興區羅浮3鄰一間鐵皮工廠今天下午突然失火，1層鐵皮廠倉庫內推放大批建築使用的模板、機具等材料及設備，大火濃煙從廠內竄出一發不可收拾，火勢延燒鐵皮廠付之一炬，現場停放2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，現場1名留守員工緊急逃生，無人受困，火勢濃煙直沖天際，北橫遊客遠在2、3公里外看見十分觸目。
桃園市消防局指出，復興區羅浮3鄰的一間鐵皮工廠，平時被用來當做堆放建築用模板及機具設備的倉庫，鐵皮倉庫內堆放材料突然起火，火勢燃燒猛烈，大量黑色濃煙竄升，消防局據報立即出動警消20人及9輛消防救護車前往灌救及救援，現場剛好1名員工留守，發現失火緊急逃出，不過現場2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，鐵皮倉庫大火付之一炬。。
現場鐵皮工廠倉庫火勢燃燒，大量黑色濃煙竄升，令上山遊客在2、3公里看見，消防局表示，該鐵皮工廠倉庫火勢在下午6時30分撲滅，目前消防員進行殘火處理，防範火星延燒，幸無人受困，起火原因將由火調人員進一步火場鑑定查明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言