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桃園復興鐵皮工廠濃煙大火 3汽機車變廢鐵、遊客觸目

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市復興區羅浮3鄰一間鐵皮工廠今天下午突然失火，1層鐵皮廠倉庫內推放大批建築使用的模板、機具等材料及設備，大火濃煙從廠內竄出一發不可收拾，火勢延燒鐵皮廠付之一炬，現場停放2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，現場1名留守員工緊急逃生，無人受困，火勢濃煙直沖天際，北橫遊客遠在2、3公里外看見十分觸目。

桃園市消防局指出，復興區羅浮3鄰的一間鐵皮工廠，平時被用來當做堆放建築用模板及機具設備的倉庫，鐵皮倉庫內堆放材料突然起火，火勢燃燒猛烈，大量黑色濃煙竄升，消防局據報立即出動警消20人及9輛消防救護車前往灌救及救援，現場剛好1名員工留守，發現失火緊急逃出，不過現場2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，鐵皮倉庫大火付之一炬。。

現場鐵皮工廠倉庫火勢燃燒，大量黑色濃煙竄升，令上山遊客在2、3公里看見，消防局表示，該鐵皮工廠倉庫火勢在下午6時30分撲滅，目前消防員進行殘火處理，防範火星延燒，幸無人受困，起火原因將由火調人員進一步火場鑑定查明。

桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝
桃園市復興區羅浮一間鐵皮工廠倉庫大火，鐵皮倉庫付之一炬，2輛轎車及1輛機車燒成廢鐵，幸無人受困。記者曾增勳／翻攝

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