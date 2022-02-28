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新店男開車自撞逃之夭夭？ 他稱「趕上班先搭車離開」
新北市廖姓男子今天清晨從家裡開車出門，下坡行經北宜路時，因不明原因自撞，波及理髮店與11輛汽機車，警方獲報趕抵，孰料肇事駕駛竟不見蹤影。警方聯絡車主但他手機未通，下午終於到案，他警詢時稱「當時趕上班，所以先叫計程車離開」，員警聽了不敢置信，持續釐清他說詞。
新店警方今天清晨5點接獲民眾報案稱「北宜路一段轉彎處有人出車禍」，派員趕抵查看，發現撞擊力道大，轎車車頭全毀，更波及路旁店家與1輛汽車、10輛機車，但當員警要找肇事駕駛時，卻發現在場僅有報案人，與被撞擊聲吵醒的住戶，並沒有肇事者。
警方找尋未果，依車牌查到車主，致電通知到案說明，但打了好幾通他手機都沒回應。直至下午近3點，車主廖姓男子（35歲）終於到案，他說當時經過下坡路段，被對向車燈影響視線，急煞後失控，自撞路邊釀禍。
警再問，那怎麼會離開現場？廖男表示，當時要趕著去永和某菜市場上班，說自己是管理員，稱「若沒準時到，別人會沒辦法做生意，所以只好搭計程車先去上班」，員警聽後，隱約能理解，但卻不敢置信。
警方在廖男車上並未發現可疑處，經酒測也無酒駕；承辦員警對他說詞有部分存疑，將求證他說詞釐清肇事原因。所幸該車禍僅有財損，沒有人員傷亡。
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