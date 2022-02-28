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影／3男蘭嶼情人洞釣魚落海 海巡救起1不治2意識清楚

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

53歲陳姓男子今天與2友人，到蘭嶼情人洞附近釣魚、不明原因落海，經岸巡、海巡等單位協助救授，陳被救起已失去生命徵象，另2名友人意識清楚，3人送蘭嶼衛生所急救，陳姓男子最後不治，事故發生原因警方調查中。

第13岸巡隊表示，今日中午12時08分接獲台東縣警察局轉報，蘭嶼情人洞一線天海域有3名男性釣客落海，岸巡獲報後立即派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈，及相關救授裝備趕赴現場實施救援。

13岸巡隊表示，同時間聯繫第15海巡隊、蘭嶼消防分隊、空中勤務總隊、綠島漁業電台，及東清社區發展協會等單位派員救援，海巡人員抵達現場後，結合當地村民下水並同步運用遙控式救生圈實施救援，2名男子獲救意識清楚，陳男被救起已無意識，隨即由救護車送往蘭嶼衛生所救治，不幸最後仍宣告不治。

海巡人員將落海陳姓男子救起 急救。記者卜敏正／翻攝
海巡人員將落海陳姓男子救起 急救。記者卜敏正／翻攝
海巡人員救援落海陳姓男子等3人。記者卜敏正／翻攝
海巡人員救援落海陳姓男子等3人。記者卜敏正／翻攝
海巡人員將落海陳姓男子救起 、急救送醫。記者卜敏正／翻攝
海巡人員將落海陳姓男子救起 、急救送醫。記者卜敏正／翻攝

蘭嶼 海巡

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