影／3男蘭嶼情人洞釣魚落海 海巡救起1不治2意識清楚

53歲陳姓男子今天與2友人，到蘭嶼情人洞附近釣魚、不明原因落海，經岸巡、海巡等單位協助救授，陳被救起已失去生命徵象，另2名友人意識清楚，3人送蘭嶼衛生所急救，陳姓男子最後不治，事故發生原因警方調查中。

第13岸巡隊表示，今日中午12時08分接獲台東縣警察局轉報，蘭嶼情人洞一線天海域有3名男性釣客落海，岸巡獲報後立即派遣開元安檢所攜帶遙控式救生圈，及相關救授裝備趕赴現場實施救援。