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疑酒後口角 桃園2惡男涉嫌當街將友人打到癱瘓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨天凌晨發生當街打人事件，馬姓及吳姓男子疑與友人趙姓男子相約飲酒，疑似酒後起口角，不顧旁人勸阻，一路追打他到馬路上，將被害人推倒在地後，涉嫌不斷以拳頭、腳踹、砸東西等方式攻擊，導致趙男全身癱瘓；警方獲報到場將他送醫，詢後將馬男、吳男依傷害罪嫌函送法辦。

有網友在臉書「爆料公社」PO出影片，影片中兩名男子追打另一名白衣男子，涉嫌將被害人推倒後壓在地上狂揍，又拿路邊籃子砸人，過程中髒話連連；周圍友人紛紛勸架，想將2人拉開，其中一人甚至趴在白衣男身上想保護他，但被害人還是不斷被打，就連躺在地上無法動彈了，仍遭腳踹，全程持續近5分鐘，直到警方到場。

事件發生在龜山區幸福社區，轄區龜山分局指出，大林派出所昨天凌晨2時許接獲民眾報案，稱幸福社區有人鬥毆，馬上派員前往處理，到場時未目睹施暴毆打，但被打的趙姓男子（50歲）倒臥在地，員警詢問姓名後，立即通知救護車將他送醫治療。

警方將眾人帶回派出所調查，初步了解施暴的馬姓男子（29歲）、吳（28歲）與趙男是朋友，昨天凌晨相約友人家飲酒，經詢問在場其他人得知是3人酒後起口角，一路將追打他到巷子外，詢後已將2人依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦，詳細案發經過正在釐清。

據了解，被打的趙男全身多處挫傷，脊椎更疑似受損，現在半身不遂；有網友留言稱被打的是親舅舅，目前仍在長庚醫院加護病房，全身95％癱瘓，傷勢十分嚴重。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，避免酒後情緒失控傷人而觸法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，將嚴正執法以維護社會治安。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

馬姓及吳姓男子與趙姓男子相約飲酒，疑似酒後起口角，不顧旁人勸阻，一路追打他到馬路上，將他推倒在地後不斷以拳頭、腳踹、砸東西等方式攻擊，導致他脊椎受損癱瘓。記者楊湛華／翻攝
馬姓及吳姓男子與趙姓男子相約飲酒，疑似酒後起口角，不顧旁人勸阻，一路追打他到馬路上，將他推倒在地後不斷以拳頭、腳踹、砸東西等方式攻擊，導致他脊椎受損癱瘓。記者楊湛華／翻攝

桃園 傷害罪

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