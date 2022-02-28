曳引車載運工程車 下橋突滑落卡路邊幸無傷亡

鄭姓司機今天中午駕駛曳引車，載運一輛工程車，行經台北市士林區福林橋，在下坡路段時工程車突然滑落，占用第二、第三車道，經緊急排除，曳引車重新載工程車駛離，現場一度波及陳姓機車騎士，經就醫檢查暫無大礙。

45歲鄭姓司機今天中午12點26分，駕駛曳引車行經福林橋往北下橋處，附載工程車突然脫落，卡在路上，占用外側二、三車道，警方獲報後隨即到場疏導、管制交通。現場傳出波及30歲的陳姓機車騎士，初步了解，陳無明顯外傷，車輛也沒有受損，經自行到醫院檢查暫無大礙。