鍋具上鐵鍊放門前還被「資源回收」 失主好困擾

有名嘉義市民將洗過的木箱、絕版玩具及沒拆封過的衣服放在門口卻不翼而飛，調閱監視畫面才知道被路人當作資源回收物拿走，他將畫面PＯ上社群網站希望能將東西送還，既往不究，不過，警方表示，已報案屬公訴罪，警方會主動追查。

這篇貼文引起許多網友熱議，原來好多人都有這樣的經驗，放在家門口不是回收的物品卻被當作回收物拿走，由於損失不多，民眾都不大願意報案。

自從政府提倡垃圾分類資源回收政策開始，民眾將分類好可以資源回收的垃圾放在門口不久即有人將其收走，主因這些資源回收物可以送到回收站賣錢，甚至還發生搶收情事，效率比清潔隊還好，久而久之民眾習慣將回收物品放在門前，讓這些人直接拿走樂得輕鬆，卻衍生出一些問題，只要放在門前的東西，有些是民眾的謀生器具、家庭用品，沒有詢問屋主情形下被視為回收物拿走，民眾常常自認倒楣。

賣素食麵的高老闆說，有天將洗好的鍋具放在店門前晾乾，沒想到被當作資源回收物拿走，雖然損失不多，但是要再買這些鍋具又要花費不少時間，為避免鍋具再被拿走有次還用鐵鍊固定，結果這次連鐵錬一起被拿走，現在收攤後都不敢將鍋具放在店門外了。為什麼不報警？他說，做資源回收者大都是經濟弱勢，而且報案做筆錄很麻煩，損失也不多，算了啦！

嘉義市這名市民在本月26日晚上放在外面晾乾的木箱、絕版玩具、全新沒有拆封過的衣服，雖然箱子上有貼「請勿取拿」，結果都不見了，調閱監視器看到疑似一名騎著腳踏車的民眾全部帶走，PO文者表示，因為絕版玩具市價難估，已報警，但他希望拿走的民眾能將東西歸還可以既往不究。

這篇貼文立即獲得不少網友的迴響，「工作工具放在門口外面，結果隔天就不見了」、「我家電扇洗好放門口晾乾，就被撿回收的當成寶撿走」。