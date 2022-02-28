新竹縣7處科技執法明天啟用 紅燈未淨空路口可罰1200元

新竹縣明天將有7處地點將啟用科技執法，其中竹北市有2個路口為重點執行處，設有路口多功能科技執法，警方表示常見的違規為未淨空路口，如果民眾開車緊跟前車導致紅燈時卡在路口上，最高可處1200元罰鍰，此外，不依標誌標線行駛及闖紅燈，也都會被AI攝影機捕捉開罰，提醒民眾遵守交通秩序，千萬不要跟荷包過不去。

新竹縣警察局表示，2處路口多功能科技執法點分別位於竹北市的光明六路與縣政二路口，以及文興路與自強南路口，因時常有民眾違規導致交通大打結，而設置科技執法可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規，希望嚇阻駕駛人因貪圖自己方便而造成他人不便的行為。

不過，光明六路與縣政二路口旁的中油府前站，則被爆出口動線與縣政二路右轉專用道交叉，欲直行縣政二路北上的車輛，如果一不注意而占用右轉專用車道，就有可能遭科技執法舉發罰600元，加油站站方目前則已加強告示及地上標線，提醒加完油的民眾別不慎違規。

此外，高鐵新竹站4號出口前引道則設有1處全天候自動偵測違規停車，民眾開車如果在此處有上客或攬客等行為，AI攝影機就會進行智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發，罰鍰最高更可罰到1800元，建議民眾直接利用高鐵站停車場載客，30分鐘內出場還享免費停車。