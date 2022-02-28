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姑姑好心供住宿 他只因心情不好點火險燒屋

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子與方姓前女友住在陳男姑姑家，前年4月間，陳與方女吵架後，心情不佳，在姑姑家的房間內，以打火機點燃蠟燭後，丟向木頭衣櫥，隨即點燃衣物，方女見狀，趕緊拿水滅火，幸未延燒釀災，陳辯稱，欲將蠟燭丟往空曠處，無意縱火，台中地院審結，依公共危險，判刑1年2月。

判決指出，陳姓男子（33歲）是廚師，與方姓前女友在前年4月間，借住在陳姓男子的姑姑家，同年月4日晚間7時許，陳與方女吵架，陳服用安眠藥後，在臥房內持打火機點燃蠟燭，再將已點燃的蠟燭，丟向臥房的木質衣櫃，導致蠟燭引燃衣櫃旁的毛線衣，當場起火燃燒。

方姓女子見狀，趕緊到廚房拿水滅火，陳也發現事態嚴重，一起加入滅火行列，不過燃燒時的濃煙，已驚動其他鄰居恐慌。

全案經消防局火調科勘查，判斷起火原因為人為使用打火機點燃蠟燭後，丟置木質矮櫃上方衣物堆引燃火災的可能性大，與陳姓男子在警詢時，供述的過程相符，認定陳涉放火燒毀住宅等以外之他人所有物，致生公共危險罪，判刑1年2月，可上訴。

台中市陳姓男子在前年4月間與女友吵架、心情不佳，在姑姑住處點燃蠟燭丟擲，造成衣櫃、衣物燃燒，台中地院判刑1年2月。圖為台中地院。本報資料照片
台中市陳姓男子在前年4月間與女友吵架、心情不佳，在姑姑住處點燃蠟燭丟擲，造成衣櫃、衣物燃燒，台中地院判刑1年2月。圖為台中地院。本報資料照片

台中市 火災 縱火

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