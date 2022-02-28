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娃娃機放露乳公仔還有陽具按摩器 嘉市1年抓7件

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

娃娃機台商品五花八門，嘉義市政府去年聯合稽查竟查獲7件違法，有公仔娃娃胸部露點、男性生殖器形狀情趣用品等，皆涉販售情色商品，台主到場後還辯「被別人誤放進去」；市府社會處考量屬初犯，對7名台主開罰2萬，呼籲夾娃娃機屬開放式，源頭要自律，市府持續不定期稽查。

社會處表示，2020年10月起將娃娃機店列入聯合稽查，當年未發現違規，去年於文化路、蘭井街、林森東路、博愛路等路邊娃娃機店，查獲7間不同店內機台有違法，通知台主到場、要求立即下架。

據了解，7件違法皆為擺放色情商品，有女性公仔直接全裸露點，也有女性公仔上身有穿清涼背心，卻仍胸部裸露，還有男性生殖器形狀的按摩器，明顯是情趣物品，稽查人員都感到害羞，直呼「露得很明顯、很誇張」。

由於機台留有連絡電話以防故障，市府便聯繫台主到場，不料有台主辯稱「不知道那屬色情」、「遭別人誤放進去」、「不清楚這種商品不可以放」等，但都一眼就看出裸露，依兒童及少年福利與權益保障法可處2萬到10萬，考量7名台主都第1次違法，先開罰最低2萬。

社會處長林家緯說，夾娃娃機店任何人都可自由進出，沒未管制兒少不得進入，台主應謹慎篩選擺放物品，絕不得擺暴力、血腥、色情、猥褻等物品，再犯會加重罰鍰額度。

社會處表示，今年至今尚未查到夾娃娃機違法，但每月聯合稽查，只要路途經過夾娃娃機店，有可能進入查察，民眾也可撥打05-2254321轉155通報社會處處理。

嘉義市政府去年聯合稽查夾娃娃機店，查獲7件涉違法擺色情商品。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府去年聯合稽查夾娃娃機店，查獲7件涉違法擺色情商品。圖／嘉義市政府提供
嘉市府去年聯合稽查發現夾娃娃機的店，放胸部露點的公仔。圖／嘉義市政府提供
嘉市府去年聯合稽查發現夾娃娃機的店，放胸部露點的公仔。圖／嘉義市政府提供

夾娃娃機 猥褻

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