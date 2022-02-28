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西濱彰化段區間測速啟用3天 173輛車超速被拍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台61線彰化段區間測速2月25日重新啟用，彰化警方統計至28日8時止，共測得173輛車超速，最高時速甚至達134公里，彰化縣警局提醒，3月1日零時起將開罰，呼籲用路人勿超速行駛，以免受罰。

台61線彰化段區間測速從前年4月15日因系統時間準確性出問題後暫停使用，當時開出3千多張罰單遭撤銷，交通部要求區間設備資安檢測後才能重啟，設備在2月底通過法定度量衡檢定及資安檢測，縣府核准從2月25日恢復運作，並在3月1日開始執法。

彰化縣警察局在台61線北上177公里至168.1公里(洋厝匝道至伸港匝道)間，全長近9公里建置區間測速系統，從2020年3月2日起開始實施取締超速違規，卻有民眾在車友臉書反應騎乘大型重機行經彰化段時，區間測速設備舉發超速，經核對行車記錄器顯示時間與系統記錄時間不同，質疑警方測速設備有精確性問題，因廠商無法提出合理公正的紀錄資料佐證，為避免民眾權益受損，警局撤銷3千多張罰單。

彰化縣警察局交通隊指出，重新啟用的設備改善了計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定(NTP)連線同步功能外，警察局要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，就不會開單舉發，另系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。

彰化縣警察局表示，用路人行駛台61線務必遵守速限規定，台61線屬於快速道路，超速違規比照高速公路罰則，依據道路交通管理處罰條例第33條處3000元以上6000元以下罰鍰。

台61線彰化段區間測速2月25日重新啟用。圖／彰化縣警察局提供
台61線彰化段區間測速2月25日重新啟用。圖／彰化縣警察局提供
台61線彰化段區間測設備通過法定度量衡檢定及資安檢測，2月25日重新啟用。圖／彰化縣警察局提供。圖／彰化縣警察局提供
台61線彰化段區間測設備通過法定度量衡檢定及資安檢測，2月25日重新啟用。圖／彰化縣警察局提供。圖／彰化縣警察局提供

測速 警察

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