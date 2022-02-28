影／200名車友在北宜慢速貪食蛇 批政府濫設區間測速

北宜公路從1月底重啟區間測速執法，今約有200名車友騎乘機車以限速40公里方式行走北宜表達不滿，新北警察局表示，尊重民眾參與活動的權利，不過就數據來說，區間測速重啟後嚴重超速及相關事故確實較同期下降8成。另外，也有坪林居民在終點站等候車友，向車友及市府表達「支持區間測速」的訴求，盼能維護當地道路安全及寧靜。

為防制北宜公路超速事故，新北市府從今年1月24日在26.2至32.2K路段恢復執法，引發許多車友不滿，發起228「北宜乖寶寶周年慶」活動，以限速40公里、貪食蛇車隊隊形從新店到坪林，表達「反對濫設區間測速」及「速限不合理」等訴求。

據日前立法院區間測速公聽會民間代表說明，「區間測速」爭議不少，除缺乏法源依據及測速數據不準確外，也被立委爆料有隱私問題，而就警政署數據統計來說，超速僅佔交通事故A1類別的5%不到，政府不設法解決其他95%的肇事原因，根本是怠惰與本末倒置。

活動今實際上路大約有200輛機車，沿路上不少車友幫忙加油打氣，但也有不知道活動的用路人疑惑，向警方詢問，整體來說似乎沒有引起太大不滿或用路爭議。另外，在活動終點站坪林東木河茶莊，亦有當地居民出面向車友表達訴求。

支持測速的坪林居民表示，北宜公路整年都潮濕多雨，是很危險的一條路段，很多重機在北宜公路飆車、做45度的壓車表演非常危險，再加上他們還拔掉消音器，覺得自己拉風帥氣，卻損害當地民眾權益及山區寧靜，希望政府嚴肅面對。

警察局指出，北宜公路 19至23.1K區間測速自108年啟用後，區間路段違規下降9成、事故下降近5成，而在110年1月全台區間設備暫停使用後，北宜公路全段發生9起死亡事故，較109年4件增加125%，均發生於未實施區間路段。

警察局分析，其中肇事原因多為未依規定讓車、失控自撞山壁、衝至對向車道或翻落邊坡等，多與速度有關，而在上個月底於26.2至32.2K 恢復執法後，嚴重超速及事故均較恢復執法前同期下降8成。