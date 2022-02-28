桃園路口科技執法試辦滿半年 8月底將增100處

桃園市警方去年9月引進租賃式科技執法，選擇全市20處易肇事路口試辦，半年來事故率下降約45%，成效顯著，因此今年將擴大布建，8月底前將再增設100處，盼增加無形警力、降低違規與事故發生率。

市警局指出，「易肇事路口租賃式科技執法」去年9月1日起試辦20處，舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規，建置至今已半年，取締件數提升約384%，交通事故率則下降約45%。

據交警大隊統計，試辦20處路口取締件數最多的是「大園區三民路二段與航勤北路口」，半年來共取締2527件，第二名是龜山區萬壽路一段與中正路口1270件，第三名則是平鎮區中豐路與新富街口1135件。

市警局表示，由於科技執法交通事故防制效果良好，最晚將於今年8月底前建置並啟用「111年度百大易肇事路口租賃式科技執法」，由市府動用111年第二預備金1250萬元，再由警察局編列1250萬元，共2500萬元經費，以提升桃園市科技執法量能，增加無形警力，盼降低交通事故死傷人數。