快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園路口科技執法試辦滿半年 8月底將增100處

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方去年9月引進租賃式科技執法，選擇全市20處易肇事路口試辦，半年來事故率下降約45%，成效顯著，因此今年將擴大布建，8月底前將再增設100處，盼增加無形警力、降低違規與事故發生率。

市警局指出，「易肇事路口租賃式科技執法」去年9月1日起試辦20處，舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規，建置至今已半年，取締件數提升約384%，交通事故率則下降約45%。

據交警大隊統計，試辦20處路口取締件數最多的是「大園區三民路二段與航勤北路口」，半年來共取締2527件，第二名是龜山區萬壽路一段與中正路口1270件，第三名則是平鎮區中豐路與新富街口1135件。

市警局表示，由於科技執法交通事故防制效果良好，最晚將於今年8月底前建置並啟用「111年度百大易肇事路口租賃式科技執法」，由市府動用111年第二預備金1250萬元，再由警察局編列1250萬元，共2500萬元經費，以提升桃園市科技執法量能，增加無形警力，盼降低交通事故死傷人數。

百大路口租賃式科技執法今年2月完成招標採購，警察局將於3月1日與得標的中華電信正式簽約，交警大隊與中華電信將分三組人員隨即投入會勘及建置工作，設置標準為每年發生各類交通事故20件以上、交通違規件數達500件以上路口，或依地理、轄區特性事故率較高者。

桃園市科技執法設置標準為，每年發生各類交通事故20件以上、交通違規件數達500件以上路口，或依地理、轄區特性事故率較高者。圖／市警局提供
桃園市科技執法設置標準為，每年發生各類交通事故20件以上、交通違規件數達500件以上路口，或依地理、轄區特性事故率較高者。圖／市警局提供
平鎮區中豐路與新富街口科技執法上路半年，共取締1135件違規。圖／市警局提供
平鎮區中豐路與新富街口科技執法上路半年，共取締1135件違規。圖／市警局提供
桃園市今年8月底將針對百大易肇事路口設置租賃式科技執法。圖／市警局提供
桃園市今年8月底將針對百大易肇事路口設置租賃式科技執法。圖／市警局提供

警察 桃園

延伸閱讀

重車注意 高雄小港沿海二路設科技執法3/8啟用

高溫上看31度 吳德榮：周三桃園以北及東部短暫雨

桃園61線50坑洞不平急修復 工務段：3月大觀加固施工

嘉市5大易肇事路段、吳鳳南路進榜 全市增9處科技執法

相關新聞

車廠今夜傳巨響 車主舒壓砸報廢車 引來大批警察關注

台北市北投區大度路三段，今夜9時許傳出巨大砸車聲響，警方獲報後派出10多輛警車、30多名警察到場，沒想到竟是烏龍一場。車...

影／20年交情不值58萬元債務 新北男亂刀殺死老友

新北市1名36歲許姓男子受人委託，提醒從小的玩伴張姓男子歸還58萬元債務，雙方為此反目，即使債已還清仍互嗆結怨。前天許男...

疑酒後口角 桃園2惡男涉嫌當街將友人打到癱瘓

桃園市昨天凌晨發生當街打人事件，馬姓及吳姓男子疑與友人趙姓男子相約飲酒，疑似酒後起口角，不顧旁人勸阻，一路追打他到馬路上...

曳引車載運工程車 下橋突滑落卡路邊幸無傷亡

鄭姓司機今天中午駕駛曳引車，載運一輛工程車，行經台北市士林區福林橋，在下坡路段時工程車突然滑落，占用第二、第三車道，經緊...

波特船海釣竹南擱淺 父子3人獲救無大礙

一艘波特船今天從苗栗縣竹南鎮青草漁港出海釣魚，返航撞擊岩石，擱淺在竹南鎮龍鳳漁港北邊，經海巡及消防人員搶救，船上林姓父子...

鍋具上鐵鍊放門前還被「資源回收」 失主好困擾

有名嘉義市民將洗過的木箱、絕版玩具及沒拆封過的衣服放在門口卻不翼而飛，調閱監視畫面才知道被路人當作資源回收物拿走，他將畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。