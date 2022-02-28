從岡山到大寮車資竟要3千元 移工怒控小黃繞路

高雄一名外籍移工前天從岡山火車站搭計程車，要返回位在大寮區的宿舍，沿途又讓另一名友人上車；豈料，抵達目的時，車資竟高達3000元，移工認為，以往同路線只要900多元，這次車資竟高達超過3倍，便質疑司機繞路，雙方理論還找來警方調解，事後移工繳清車資，並向該計程車隊投訴。

據了解，該名移工在2月26日晚上，從岡山火車站搭乘計程車，返回大寮區光明路二段住處，途中，還要求司機載另一名友人一同共乘，但抵達目的地時，車資竟高達3000元，令移工相當傻眼。

移工認為，平時同路線車資大約只需要900多元，並質疑司機刻意繞路。該名司機則反駁，他要求至中正交流道載朋友，再回高速公路，且當時已是深夜11時屬夜間加乘費用，並無刻意繞路。