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土城老翁包包被偷喊搶劫 熱心路人狂追竊嫌丟包落荒逃
新北市陳姓男子無業、遊手好閒，昨天在土城斬龍山公園看到一名老翁的包包放在身後，起歹念偷走後拔腿就跑，老翁大喊「搶劫」，附近慢跑民眾看到，熱心在後緊追，他最終丟棄包包逃逸。警方獲報，當天即查緝到案，陳男供稱缺錢犯案，被依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，陳男（39歲）昨天下午1點52分在斬龍山公園閒晃，看到一名7老翁隻身坐在公園椅子上、包包放在身後，突然起了貪念，伸出「第三隻手」偷走他的包包，隨後逃逸。
陳男一路朝公園外逃走，老翁發現包包被偷走了，大喊「搶劫！他偷走我的包包」；當時公園有不少人在運動，一名男子聽到搶劫聲，熱心在陳男身後緊追。
陳男跑了500公尺，驚覺圖窮匕見，將手上的黑色包包往後一扔，丟在路旁逃逸；後面緊追的男子撿起包包，走回公園還給老翁後報警。
警方獲悉後，調閱監視器畫面釐清犯嫌身分，昨天晚上6點半派員至他板橋住處查緝到案。他供稱因缺錢，在公園運動時隨機下手犯案，事後很後悔，也認為「遲早警察會找上門」。
警詢後將陳男依竊盜罪嫌送辦；老翁清查包包內財務，發現沒有損失，也大讚警察守護治安讓人安心。
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