桃園男酒後駕車 派出所前等紅燈卻睡著下場慘

桃園市一名男子昨晚喝太開心，今天上午7點多以為酒退才開車回家，沒想到卻在派出所外紅燈前睡著，引起後車喇叭聲一片，引起警方注意；員警將他帶至路邊盤查並酒測，發現酒測值高達0.52毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

桃園警分局景福派出所門外今天早上7點20分傳來陣陣喇叭聲，值班警員林瑋凱與同仁立即出外了解情況，發現是一輛白色轎車停在路中，一動也不動，後方車輛只好紛紛繞行通過。

員警上前查看，發現車輛沒有熄火，而駕駛黃姓男子（28歲）竟然在車上睡著，便將他叫醒、將車子移置路旁安全位置後，再請他下車配合盤查。

黃男辯稱，自己跟同事歡聚到凌晨3點，期間喝了3瓶啤酒，因為擔心酒駕問題，還在車上休息了4小時、感覺酒退了才要開車回家，但在等紅燈時太疲倦，才會睡著，與喝酒沒有關係。

員警聽完，仍決定依規定請黃男配合酒測，結果酒測值高達每公升0.52毫克，讓他當場百口莫辯，全案詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園分局指出，為貫徹酒駕零容忍政策，於和平紀念日3天連假規劃執行取締酒駕勤務，截至目前已取締9件酒駕案件，請民眾切勿以身試法，以免後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康