他從台南騎車到台中和平賞櫻車沒電 警帶工具解圍

台南45歲謝姓男子昨天下午騎黃牌重機車到台中和平區雪山坑「巨人之手」附近賞櫻，行經東崎路1段天嶺巷附近，他見路旁有幾棵櫻花，停車觀賞，要離開時發現機車沒電，山區難找機車修理店，他打110電話報案，員警帶著工具上山救援，讓他機車接電發動脫困，他昨晚回到家打電話向警察道謝。

和平警分局竹林派出所警員李榮華昨天下午獲報後，帶著工具及電霸到現場，將機車座墊拆下，找到電瓶，用電霸接電後順利發動，幫助謝男順利返家。

員警協助後，也叮嚀他勿再將機車熄火，下山後儘速找機車行維修或換新電瓶，謝男返回台南後，昨晚聯繫協助員警，告知他已平安返家，感謝員警的即時救援。