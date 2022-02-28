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他從台南騎車到台中和平賞櫻車沒電 警帶工具解圍

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台南45歲謝姓男子昨天下午騎黃牌重機車到台中和平區雪山坑「巨人之手」附近賞櫻，行經東崎路1段天嶺巷附近，他見路旁有幾棵櫻花，停車觀賞，要離開時發現機車沒電，山區難找機車修理店，他打110電話報案，員警帶著工具上山救援，讓他機車接電發動脫困，他昨晚回到家打電話向警察道謝。

和平警分局竹林派出所警員李榮華昨天下午獲報後，帶著工具及電霸到現場，將機車座墊拆下，找到電瓶，用電霸接電後順利發動，幫助謝男順利返家。

員警協助後，也叮嚀他勿再將機車熄火，下山後儘速找機車行維修或換新電瓶，謝男返回台南後，昨晚聯繫協助員警，告知他已平安返家，感謝員警的即時救援。

和平警分局提醒民眾，和平山區加油站及汽、機車修理廠較少，且和平區東崎路沿線也都沒有汽、機車修理廠，到山區旅遊，行前請檢查車況及油料，行駛山區道路請開啟大燈減速慢行，停好車輛後請記得關閉車燈以免耗盡電力無法啟動。

警方帶工具協助發電。圖／警方提供
警方帶工具協助發電。圖／警方提供
一名台南男子騎機車到台中和平賞櫻，要離開時發現車沒電，和平警方帶工具協助發電。圖／警方提供
一名台南男子騎機車到台中和平賞櫻，要離開時發現車沒電，和平警方帶工具協助發電。圖／警方提供

台南 警察 加油站

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