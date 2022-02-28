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8旬翁跨越300公里訪胞姊「被忘記了」趕出來 警助返家

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

年約80歲李姓老翁，日前從台中搭車到台東拜訪獨居胞姐，沒想到86歲胞姐竟然忘記他，並報警稱有陌生男子闖入住家，警方到場了解狀況後，先協助安撫雙方情緒，之後並代購車票、買便當，送老翁到車站搭車返家。

大武分局太麻里分駐所警員許東凱、劉宥宏本月23日接獲報案，稱香蘭村住家疑有遊民闖入，2人前往查處發現，1名年邁老翁坐在李姓老婦家門前，老翁自稱是李婦的親弟弟，但獨居李婦表示，根本不認識這個「弟弟」。

員警仔細查證溝通後，確認該高齡老翁是報案人李婦親弟弟，這次特別從台中搭車，繞半個台灣到台東太麻里車站，再從太麻里火車站步行將近5公里到香蘭村探望胞姊，沒想到高齡胞姊，可能年邁而且多年沒有見過弟弟，直言不認識，讓老翁非常難過。

李姓老翁說，在台中上車後才發現只帶了之前買的車票，卻忘了帶錢包出門，現在胞姊不相認、趕他出門，也不知如何是好。

警方見李無奈又失望，決定主動幫助他返家，先將他護送至太麻里火車站，除聊天、安撫情緒，並購買購買火車票、晚餐供其飲食，2員警還向太麻里車站借得輪椅，將老翁推送至月台搭車。李姓老翁離去時，除一再向警方感謝，還不忘請警方幫忙照顧胞姊，告知多保重身體。

員警送李姓老翁到太麻里車站搭車。記者卜敏正／翻攝
員警送李姓老翁到太麻里車站搭車。記者卜敏正／翻攝
員警送老翁到太麻里車站搭車。記者卜敏正／翻攝
員警送老翁到太麻里車站搭車。記者卜敏正／翻攝
員警幫忙買車票，送老翁到太麻里車站搭車。記者卜敏正／翻攝
員警幫忙買車票，送老翁到太麻里車站搭車。記者卜敏正／翻攝

獨居 火車站

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