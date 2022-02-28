8旬翁跨越300公里訪胞姊「被忘記了」趕出來 警助返家

年約80歲李姓老翁，日前從台中搭車到台東拜訪獨居胞姐，沒想到86歲胞姐竟然忘記他，並報警稱有陌生男子闖入住家，警方到場了解狀況後，先協助安撫雙方情緒，之後並代購車票、買便當，送老翁到車站搭車返家。

大武分局太麻里分駐所警員許東凱、劉宥宏本月23日接獲報案，稱香蘭村住家疑有遊民闖入，2人前往查處發現，1名年邁老翁坐在李姓老婦家門前，老翁自稱是李婦的親弟弟，但獨居李婦表示，根本不認識這個「弟弟」。

員警仔細查證溝通後，確認該高齡老翁是報案人李婦親弟弟，這次特別從台中搭車，繞半個台灣到台東太麻里車站，再從太麻里火車站步行將近5公里到香蘭村探望胞姊，沒想到高齡胞姊，可能年邁而且多年沒有見過弟弟，直言不認識，讓老翁非常難過。

李姓老翁說，在台中上車後才發現只帶了之前買的車票，卻忘了帶錢包出門，現在胞姊不相認、趕他出門，也不知如何是好。