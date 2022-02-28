訪友歸來找不到機車 老經驗警員解救「金魚腦」尋獲

台中市謝姓男子前天下午急著趕搭火車去訪友，見路旁停車格有空位，停好後便趕著搭車，晚上回來遍尋不著機車，加上對車站周邊不熟悉，只向警方求助。謝提供線索有限，幸好轄區員警個個「老經驗」，從謝行車路線研判，找錯地點，果然半小時後就在中區尋獲機車，除不斷感謝警方的協助，也自嘲是「金魚腦」，下次會拍下停放位置，不搞烏龍。

第三警分局立德派出所員警黃繼興、劉佳竺，前天晚間9時多獲報，謝姓男子（25歲）找不到機車，謝向員警表示，火車站周邊不是自己平常的活動範圍，當天下午騎著機車從北區一中街來搭車，眼看搭火車就快要進站，看見路旁有停車格，便馬上停妥愛車衝去趕車，晚上要騎車返家才發現「代誌大條」，對於機車停放處毫無印象，繞著復興路找了一圈仍遍尋不著，只好前來尋求員警的協助。

謝姓男子告訴警方，他依稀記得停放處附近有店家，距離車站走路約3分鐘，此外便無法提供更多協尋線索。

員警仔細詢問謝當天下午的行車路線後，研判謝可能找錯方向，便帶著謝前往台中火車站前站，找遍了周邊可能的路邊停車格，半小時後終於在成功路發現謝男的愛車，他開心地鞠躬向員警道謝，對於自己的「金魚腦」也感到非常不好意思，保證自己下次一定會再多加注意。