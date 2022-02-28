影／20年交情不值58萬元債務 新北男亂刀殺死老友

新北市1名36歲許姓男子受人委託，提醒從小的玩伴張姓男子歸還58萬元債務，雙方為此反目，即使債已還清仍互嗆結怨。前天許男帶了6人持械去三重區想教訓張男，卻亂刀砍死張男，7人全依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，許男、張男（35歲）是國中同窗，從小就混在一起，去年張男向某人借了58萬元，對方知道這2人是20幾年老友，便委託許男提醒張男還債，引起張男不滿責怪許男不給面子，雙方為此反目成仇。

58萬元債務今年1月已經還清，2個兒時玩伴卻還是為了此事互嗆輸贏。前天晚上7時許，許男帶了6個人分乘2輛轎車去張男位於三重區長榮路的住家找他，一言不合在家門口大打出手，張男寡不敵眾，身中數刀倒臥血泊。

警方獲報趕抵，先請救護車將張男送醫，但急救2個多小時仍於當天晚上9時51分宣告死亡，主要傷勢包括左胸2刀、左腋下2刀、背部2刀。

當時許姓主嫌和1名30歲王姓男子仍在現場，立刻被員警帶回調查，許男供稱他們只帶棍棒到場，水果刀是張男從家裡拿出的，打鬥中刀被奪下，導致張男被砍死。