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影／20年交情不值58萬元債務 新北男亂刀殺死老友

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名36歲許姓男子受人委託，提醒從小的玩伴張姓男子歸還58萬元債務，雙方為此反目，即使債已還清仍互嗆結怨。前天許男帶了6人持械去三重區想教訓張男，卻亂刀砍死張男，7人全依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，許男、張男（35歲）是國中同窗，從小就混在一起，去年張男向某人借了58萬元，對方知道這2人是20幾年老友，便委託許男提醒張男還債，引起張男不滿責怪許男不給面子，雙方為此反目成仇。

58萬元債務今年1月已經還清，2個兒時玩伴卻還是為了此事互嗆輸贏。前天晚上7時許，許男帶了6個人分乘2輛轎車去張男位於三重區長榮路的住家找他，一言不合在家門口大打出手，張男寡不敵眾，身中數刀倒臥血泊。

警方獲報趕抵，先請救護車將張男送醫，但急救2個多小時仍於當天晚上9時51分宣告死亡，主要傷勢包括左胸2刀、左腋下2刀、背部2刀。

當時許姓主嫌和1名30歲王姓男子仍在現場，立刻被員警帶回調查，許男供稱他們只帶棍棒到場，水果刀是張男從家裡拿出的，打鬥中刀被奪下，導致張男被砍死。

警方初步釐清案情之後，再陸續拘提陳姓（77年次）、蕭姓（80年次）、李姓（86年次）、楊姓（80年次）、陳姓（91年次）男子到案，7名嫌犯警詢後依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。

張姓男子被砍殺昏迷，救護人員送醫急救後仍宣告不治。記者林昭彰／翻攝
張姓男子被砍殺昏迷，救護人員送醫急救後仍宣告不治。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區長榮路前天晚上發生凶殺案，現場血跡斑斑。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區長榮路前天晚上發生凶殺案，現場血跡斑斑。記者林昭彰／翻攝

殺人 債務

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