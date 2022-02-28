惡夜火警女屋主返火場拿財物逃生不及 丈夫痛哭　

彰化縣溪湖鎮湖東國小後方一幢民宅發生火災，今天清晨約2點冒出火光，消防分隊接到通報趕到時，鐵皮已陷入熊熊火海，火災雖半小時就撲滅，仍造成75歲女屋主楊姓婦人死亡，失火原因仍待調查。

據了解，位在湖東國小後方的鐵皮搭建屋宅，只有楊姓與謝姓夫婦居住，今天上午約2點失火，他們兩人同時逃出在屋外，但楊姓婦人想進去拿儲金簿等財物，不顧勸阻進入火場，沒再出來。

溪湖消防分隊趕到時，鐵皮屋已經陷入火海，消防人員聽說楊姓婦人進入屋內後失聯，除了灌救失火現場物件，也搜尋楊婦，結果在距離門口不到5公尺的客廳通道發現她已明顯死亡。