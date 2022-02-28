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外送平台訂餐怕被盜刷 警方教3步驟確保消費安全
台中市第二警分局文正所的轄區在22日時，發生一起疑似外送平台會員遭盜刷信用的的案件，被歹徒盜刷奶粉，因訂單與一般訂單狀況不同，引發外送員起疑報警，目前全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，第二警分局提醒，網路訂餐消費，還是得提高警覺。
台中市第二警分局表示，22日接獲外送平台服務員反映，稱有數筆異常訂單，不同訂購帳號，但購買品項都是奶粉，且都在訂單欄位備註欄，敘述指定送達相同地點；警方獲報後，立即派員前往查察，因而查獲冒用外送平台帳號盜刷信用卡案件，全案依法帶案偵辦。
第二分局表示，現在仍是疫情警戒的關係，很多人會使用外送平台點餐或購買日常生活用品，但因為外送平台軟體的帳號與信用卡綁定，加上用戶經常預設自動扣款功能，不法分子利用盜取帳號，非法購買物品，進而盜刷信用卡牟取不法利益，民眾可利用下三步驟自保。
第一、外送軟體開啟通知，如發現手機出現「訂單準備中」，外送地址卻在外縣市，且非自己或家人訂購之訂單，應立即將訂單資訊、消費紀錄、備註欄位等資訊截圖存檔，並取消訂單。
第二、聯繫信用卡發卡銀行申請止付，並申請爭議金調查；聯繫外送平臺客服，要求查詢盜刷地址跟訂購項目、
第三、向警方報案，同時提供上述資料作為警方偵辦參考。
第二警分局呼籲，民眾使用網路便捷服務的同時，應注意避免帳號出借他人使用，需定期更改高強度密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼；勿下載來源不明或非官方認證應用程式，以免個資外洩，權益遭受侵害。
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