重車注意 高雄小港沿海二路設科技執法3/8啟用

高雄小港區沿海二路、世全路口及永光街口，近2年發生154件事故，造成110年受傷，還有1件死亡車禍，高雄市交通大隊建置科技執法設備，3月8日將啟用，車輛未依標誌標線行駛、任意跨越雙白實線及超速等車輛，警方將逕行舉發。

高雄市交大表示，小港區沿海路緊鄰高雄港及臨海工業區等，重車流量高，是高雄易肇事路段之一，尤其上下班交通尖峰時段車流量大，肇事率高，為此選在肇事率最高的沿海路與世全路、永光街口，建置科技執法設備，不僅監測紅燈越線、紅燈左右轉，路段違規車輛也能有效監測，若拍照違規，就能逕行舉發。

警方表示，科技執法設備預計3月8日啟用，目前路口已設置文字告示牌，提醒駕駛交通標誌、標線及號誌等規定。