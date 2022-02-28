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重車注意 高雄小港沿海二路設科技執法3/8啟用

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄小港區沿海二路、世全路口及永光街口，近2年發生154件事故，造成110年受傷，還有1件死亡車禍，高雄市交通大隊建置科技執法設備，3月8日將啟用，車輛未依標誌標線行駛、任意跨越雙白實線及超速等車輛，警方將逕行舉發。

高雄市交大表示，小港區沿海路緊鄰高雄港及臨海工業區等，重車流量高，是高雄易肇事路段之一，尤其上下班交通尖峰時段車流量大，肇事率高，為此選在肇事率最高的沿海路與世全路、永光街口，建置科技執法設備，不僅監測紅燈越線、紅燈左右轉，路段違規車輛也能有效監測，若拍照違規，就能逕行舉發。

警方表示，科技執法設備預計3月8日啟用，目前路口已設置文字告示牌，提醒駕駛交通標誌、標線及號誌等規定。

高雄市目前已有6處路口建置科技執法設備，分別為左營區大中、華夏路口、博愛、新莊路口、鳳山區鳳頂、過埤路口、前鎮區中山路與中平、中安路口、新生、金福路口及大寮區188市道、鳳林二路口，防制交通事故發生已發揮成效，預計沿海路口的設備啟用後，應能大幅減少事故發生率。

高雄市交通大隊在沿海二路建置科技執法設備，3月8日將正式啟用。圖／警方提供
高雄市交通大隊在沿海二路建置科技執法設備，3月8日將正式啟用。圖／警方提供
高雄市交通大隊在沿海二路建置科技執法設備，3月8日將正式啟用。圖／警方提供
高雄市交通大隊在沿海二路建置科技執法設備，3月8日將正式啟用。圖／警方提供

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