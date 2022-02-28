快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一家五口連假開心出遊 休旅車受困高雄寶來溪床險滅頂

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一家五口乘休旅車出遊，昨天傍晚原本要前往寶來溪上游石洞溫泉遊玩，豈料，因河床地形落差，輪胎深陷河床，不慎受困六龜區寶來溪河床，眼看溪水水位升高，5人無法脫困，只好向消防求援，受困歷時兩個小時，才由搜救人員架繩索橫渡溪流將人救出，順利化解這場驚魂。

市府消防局昨天傍晚6時26分，接獲通報稱，六龜區寶來溪河床往東約1.5公里處，有一輛休旅車深陷河床，車上2名成人及3名小孩，共5人受困；消防獲報後，由六龜分隊出動8車、1艇共13人前往救援。

搜救人員到場後，從小關山林道下切至河床，接著徒步往上游前進，於晚上8時許，與受困民眾接觸。當下水深及腰，搜救人員見狀立即架繩索橫渡，並背著孩童驚險渡過河面。

據了解，一家五口趁228連假，駕駛休旅車前往寶來溪上游石洞溫泉遊玩，因未察覺河床地形落差，車輛輪胎卡進河床，溪水淹至引擎蓋導致引擎熄火，才會受困於河床中。

消防於晚上8時40分將受困5人救出，所幸，皆無受傷；至於身陷河床的休旅車，也由拖吊車拖出河面移置。

搜救人員將受困五人救出河床。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員將受困五人救出河床。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員將受困五人救出河床。記者陳弘逸／翻攝
搜救人員將受困五人救出河床。記者陳弘逸／翻攝

休旅車 六龜 溫泉

延伸閱讀

吳德榮：連假收假日好天氣 北部高溫上看28度

影／台灣燈會在高雄累計千萬人次！無人機展演一大功臣

國1苗栗5車連環車禍 BMWi8「壓軸」頂起休旅車引側目

明連假尾聲仍有短程出遊及收假潮 省道12大路段易塞

相關新聞

車廠今夜傳巨響 車主舒壓砸報廢車 引來大批警察關注

台北市北投區大度路三段，今夜9時許傳出巨大砸車聲響，警方獲報後派出10多輛警車、30多名警察到場，沒想到竟是烏龍一場。車...

影／20年交情不值58萬元債務 新北男亂刀殺死老友

新北市1名36歲許姓男子受人委託，提醒從小的玩伴張姓男子歸還58萬元債務，雙方為此反目，即使債已還清仍互嗆結怨。前天許男...

疑酒後口角 桃園2惡男涉嫌當街將友人打到癱瘓

桃園市昨天凌晨發生當街打人事件，馬姓及吳姓男子疑與友人趙姓男子相約飲酒，疑似酒後起口角，不顧旁人勸阻，一路追打他到馬路上...

曳引車載運工程車 下橋突滑落卡路邊幸無傷亡

鄭姓司機今天中午駕駛曳引車，載運一輛工程車，行經台北市士林區福林橋，在下坡路段時工程車突然滑落，占用第二、第三車道，經緊...

波特船海釣竹南擱淺 父子3人獲救無大礙

一艘波特船今天從苗栗縣竹南鎮青草漁港出海釣魚，返航撞擊岩石，擱淺在竹南鎮龍鳳漁港北邊，經海巡及消防人員搶救，船上林姓父子...

鍋具上鐵鍊放門前還被「資源回收」 失主好困擾

有名嘉義市民將洗過的木箱、絕版玩具及沒拆封過的衣服放在門口卻不翼而飛，調閱監視畫面才知道被路人當作資源回收物拿走，他將畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。