一家五口連假開心出遊 休旅車受困高雄寶來溪床險滅頂

高雄一家五口乘休旅車出遊，昨天傍晚原本要前往寶來溪上游石洞溫泉遊玩，豈料，因河床地形落差，輪胎深陷河床，不慎受困六龜區寶來溪河床，眼看溪水水位升高，5人無法脫困，只好向消防求援，受困歷時兩個小時，才由搜救人員架繩索橫渡溪流將人救出，順利化解這場驚魂。

市府消防局昨天傍晚6時26分，接獲通報稱，六龜區寶來溪河床往東約1.5公里處，有一輛休旅車深陷河床，車上2名成人及3名小孩，共5人受困；消防獲報後，由六龜分隊出動8車、1艇共13人前往救援。

搜救人員到場後，從小關山林道下切至河床，接著徒步往上游前進，於晚上8時許，與受困民眾接觸。當下水深及腰，搜救人員見狀立即架繩索橫渡，並背著孩童驚險渡過河面。

據了解，一家五口趁228連假，駕駛休旅車前往寶來溪上游石洞溫泉遊玩，因未察覺河床地形落差，車輛輪胎卡進河床，溪水淹至引擎蓋導致引擎熄火，才會受困於河床中。