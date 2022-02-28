影／一單一罐奶粉外送閒置店面騎樓 外送員起疑報警逮人

台中市有數名熊貓外送員在22日接獲消費者購買奶粉的訂單，不過因為都是送到同一地點，但該處為一間因火災而閒置的店面，經透過APP電話聯繫，卻發現消費者沒有訂購，但確有在備註欄留下另支電話，聯絡後疑為盜刷信用卡的歹徒，外送員趕緊報警，警方帶回到場取貨的王姓男子，全案將擴大追查，是否有歹徒以集團式盜刷信用卡。

台中市第二警分局文正所在22日獲報，五權路、太平路疑有民眾遭盜刷信用卡，經到場調查，報案的是廖姓外送員，他向警方證稱，當日他與其他的外送員，在APP外送平台，接獲多筆訂單，但送達的位置都是該處店面的騎樓，不過該處店面無人營業，而且除了訂購不同品牌的奶粉之外，訂單都有在備註欄留下另支電話號碼。

廖姓外送員說，利用公司APP向會員聯繫，但會員卻稱沒有訂購奶粉商品，但打備註欄的手機，對方卻是堅持要外送員指定送交該處地點，因為訂單與一般的訂單不同，每次訂單都只送一罐，但當天現場已有20多罐，經透過外送員群組詢問，也有其他外送員遇到，感覺可疑，因此通知警方到場。

警方到場後，帶回前往現場拿貨的王姓男子（39歲），另外扣得現場有20罐不同品牌奶粉，但王否認涉案，辯稱奶粉是自用，但對於其他細節又交代不清，全案不排除有集團性犯罪，已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。