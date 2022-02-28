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影／一單一罐奶粉外送閒置店面騎樓 外送員起疑報警逮人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有數名熊貓外送員在22日接獲消費者購買奶粉的訂單，不過因為都是送到同一地點，但該處為一間因火災而閒置的店面，經透過APP電話聯繫，卻發現消費者沒有訂購，但確有在備註欄留下另支電話，聯絡後疑為盜刷信用卡的歹徒，外送員趕緊報警，警方帶回到場取貨的王姓男子，全案將擴大追查，是否有歹徒以集團式盜刷信用卡。

台中市第二警分局文正所在22日獲報，五權路、太平路疑有民眾遭盜刷信用卡，經到場調查，報案的是廖姓外送員，他向警方證稱，當日他與其他的外送員，在APP外送平台，接獲多筆訂單，但送達的位置都是該處店面的騎樓，不過該處店面無人營業，而且除了訂購不同品牌的奶粉之外，訂單都有在備註欄留下另支電話號碼。

廖姓外送員說，利用公司APP向會員聯繫，但會員卻稱沒有訂購奶粉商品，但打備註欄的手機，對方卻是堅持要外送員指定送交該處地點，因為訂單與一般的訂單不同，每次訂單都只送一罐，但當天現場已有20多罐，經透過外送員群組詢問，也有其他外送員遇到，感覺可疑，因此通知警方到場。

警方到場後，帶回前往現場拿貨的王姓男子（39歲），另外扣得現場有20罐不同品牌奶粉，但王否認涉案，辯稱奶粉是自用，但對於其他細節又交代不清，全案不排除有集團性犯罪，已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

第二警分局文正所長李健瑋表示，外送定餐平台可以訂購的商品，多為食品或是一些生鮮、日用品，若是一般餐點的話，保存期限低，但奶粉的話，保存期限較久，而且容易轉手，可能歹徒就是看準這點，利用訂餐平台，盜刷信用卡，目前已報請檢察官，以詐欺取財罪方向偵辦。

疑有歹徒利用外送訂單平台購買奶粉，送往台中市北區五權路一處閒置店面外，有外送員在22日起疑，通知警方到場。圖／讀者提供
疑有歹徒利用外送訂單平台購買奶粉，送往台中市北區五權路一處閒置店面外，有外送員在22日起疑，通知警方到場。圖／讀者提供
疑有歹徒利用外送訂單平台購買奶粉，送往台中市北區五權路一處閒置店面外，有外送員在22日起疑，通知警方到場。圖／讀者提供
疑有歹徒利用外送訂單平台購買奶粉，送往台中市北區五權路一處閒置店面外，有外送員在22日起疑，通知警方到場。圖／讀者提供

外送員 盜刷 信用

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