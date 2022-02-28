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人口多5倍 日本死亡車禍反少 警：台灣多因超速釀禍
過去區間測速設備疑有資安疑慮，新北警方在去年1月宣布暫停執法，事隔一年後，區間測速在今年1月24日起重啟執法，包括台9線（北宜公路）、台64線等路段。有用路人稱不滿政府「濫設區間測速」，表示今天將在新店區青潭國小發起「北宜區間乖寶寶車隊遊行」活動，警方表示尊重，但強調超速為常見肇事原因。
警方指出，國人10大死因第6位為事故傷害，值得警惕，若拿車禍死亡人數跟鄰國日本比較，一眼便可看出落差。日本人口數1.25億人是台灣的5倍有餘，但去年車禍死亡人數（2636人）竟比台灣（2990人）還少。
根據統計，自去年1月暫停執法，北宜公路違規事故增加，共發生9件死亡事故，肇事型態多是超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，均為速度管理不當所致。
超速問題大，新北警方表示，區間測速能有效降低事故發生，自108年4月正式實施後，北宜公路違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標。
新北警方指出，目前全市有8處設有區間設備，包括台9線、台64線、汐止區汐萬路三段、三重區重新橋機車道等，未來還會包括新莊區壽山路、台64線觀音山隧道。
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