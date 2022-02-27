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新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

疑一氧化碳中毒3人昏倒 夫醒驚見妻昏迷浴缸不治

中央社 / 基隆27日電

基隆市林姓女子昨天凌晨身體不適，丈夫趙姓男子攙扶她去泡澡，疑似一氧化碳中毒，趙男和趙男的妹妹接連昏倒在客廳，趙男醒來發現妻子林女躺臥浴缸昏迷，經送醫急救後宣告不治。

警方調查，趙男的妹妹最近才搬進基隆市安樂區一處社區，與30多歲的哥哥趙男和嫂子林女同住。林女昨天凌晨4時許感到頭暈身體不適，趙男攙扶她到浴室泡澡後，由於妹妹也身體不適在客廳嘔吐，趙男清理嘔吐物時，兄妹接連昏倒在客廳。

趙男昨天上午10時醒來後，先叫醒身旁的妹妹，確認妹妹意識逐漸清醒，再到浴室查看，發現妻子林女躺臥在浴缸內陷入昏迷，立即通報警消將3人送往基隆長庚醫院，林女經急救後仍回天乏術，趙男和妹妹則沒有生命危險。

消防員事後前往屋內檢測，發現一氧化碳指數超標，警方查看熱水器安裝在後陽台，對外又加裝窗戶，僅在窗戶上方留有空隙通風。警方後續並報請檢察官相驗，以釐清案情。

基隆 浴室 一氧化碳中毒

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