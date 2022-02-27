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國1苗栗5車連環車禍 BMWi8「壓軸」頂起休旅車引側目

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號北上苗栗交流道附近今天發生5車連環車禍，最後一輛BMWi8油電跑車把前一輛休旅車頂起，BMWi8造價不菲，引來用路人側目，車主當場拆下車牌，疑似不想讓人認出，案由國道警方進一步處理。

國道公路警察第二警察隊今天下午4點30分接獲報案，北上132公里加800公尺處發生車禍，員警趕到處理，初步調查5車發生連環車禍，先是第一輛、第二輛在內側車道發生車禍，同車道後方3輛車子煞車不及，再次發生事故，這起意外造成車損，沒有人員受傷。

今天228連假第二天，事故發生當時車多，時速約7、80公里，警方封閉內車道處理，約40分鐘排除事故，不過，連環車禍最後一輛BMWi8新車價值約千萬元，頂起前方的休旅車，引來用路人側目，車主也當場拆卸下車牌，也被PO在網路，網友熱烈討論。

國道1號北上苗栗交流道附近今天下午連環車禍，最後一輛BMWi8油電跑車把前一輛休旅車頂起，引來用路人側目。圖／民眾提供
國道1號北上苗栗交流道附近今天下午連環車禍，最後一輛BMWi8油電跑車把前一輛休旅車頂起，引來用路人側目。圖／民眾提供

車禍 國道 苗栗縣 BMW

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