基隆市區今晚塞爆 消防車出勤仍撞上前車

基隆市區今晚大塞車，消防局接獲中正高架橋發生車禍，派遣人車前往救援時，車輛逐一避讓消防車先行，但消防車仍不慎撞上前車的車尾，所幸未造成傷亡。

今天是228連假第2天，又是好天氣，基隆市區入夜前湧入大批車潮，市中心博愛、東岸和信二立體停車場都客滿，排隊等候進場的車輛加上不斷繞行街道尋找停車地點的車流，造成交通大打結。

基隆市消防局今晚7點半左右接獲通報，指中正高架橋往中山高方向發生交通事故，一人身體不適需送醫。消防局派遣人車前往現場時，高架橋上雙向都塞車，駕駛人聽到消防車鳴笛聲，紛紛往兩旁避讓，空出道路中央供消防車先行。