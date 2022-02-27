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基隆市區今晚塞爆 消防車出勤仍撞上前車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市區今晚大塞車，消防局接獲中正高架橋發生車禍，派遣人車前往救援時，車輛逐一避讓消防車先行，但消防車仍不慎撞上前車的車尾，所幸未造成傷亡。

今天是228連假第2天，又是好天氣，基隆市區入夜前湧入大批車潮，市中心博愛、東岸和信二立體停車場都客滿，排隊等候進場的車輛加上不斷繞行街道尋找停車地點的車流，造成交通大打結。

基隆市消防局今晚7點半左右接獲通報，指中正高架橋往中山高方向發生交通事故，一人身體不適需送醫。消防局派遣人車前往現場時，高架橋上雙向都塞車，駕駛人聽到消防車鳴笛聲，紛紛往兩旁避讓，空出道路中央供消防車先行。

由於橋面空間有限，加上消防車車體龐大，前進過程中擦撞前方楊姓男子駕駛的轎車的車尾，幸未造人員傷亡，先前報案受傷的70多歲女乘客，也順利搭上救護車送醫暫無大礙。兩起交通事故原因由警方調查中。

基隆市消防局一輛消防局今晚出勤時，在中正高架橋撞上前車的車尾，所幸未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局一輛消防局今晚出勤時，在中正高架橋撞上前車的車尾，所幸未造成傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 車禍

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