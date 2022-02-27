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男獨攀奇萊東稜失聯 幸運找到救難隊留下物資保命

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

新北市1名26歲陳姓男子於2月17日至20日，獨自攀登奇萊山東稜路線，卻直到24日仍失聯，友人趕緊通知家屬報案求助。幸運的是，陳男發現救難隊留在山上的水及糧食，撐過了5天，見到救難人員後表明，因在山上遇到大雨，手機無法充電，決定先紮營避雨，最後在警消護送下安全下山。

花蓮縣消防局表示，24日下午5點9分接獲報案，確認陳男獨攀期間未與家人親友聯絡，難以得知確切位置，經過他的手機查址留下的記錄、基地台訊號範圍及在社群軟體留言的時間，評估其體能狀況等，研判可能的位置，盡力縮小搜救範圍。

消防局25日上午派遣2梯次10名搜救人員，第一梯次由4名警消及太管處巡山員等5人，搭乘直升機降落於大理石營地，趕往陳男最後手機訊號位置搜索；第二梯次地面隊伍為1車5人，由岳王亭登山口入山，沿陳男預計登山路線反向搜索，盼藉著雙向救援，提高救援速度。

第二梯次帶隊官金皓，在搜救當天上午11點多，發現陳男正在下撤，經評估其生命徵象穩定，且無明顯外傷後，提供飲食補充體力，護送他下山。

至於失聯的原因，陳男向救難人員說，19日在帕托魯山紮營時，全身裝備及手機通訊設備遭淋濕無法充電，無法向外聯絡，且沒有圖資可參考。20日到研海林道3.8公里處，因大雨看不清路線，且沿途均未發現標示綁帶，因此在3.8K處紮營，幸運發現營地有水及乾糧，直到25日雨停後才下撤。

金皓表示，去年同條路線的救援任務，空勤當時支援大量物資，將剩餘的水及糧食存留在研海林道3.8公里處，沒想到這次發揮功能，就了陳男一命，且山區氣溫低，奇萊北峰下雪，幸好陳男登山經驗豐富並分配剩餘食物，才能保持體溫和體能，延長山區避難時間而獲救。

消防局長林文瑞說，奇萊東稜縱走路段近年有多次山難案件，且部分路段手機無法通訊，登山前務必了解危險路段，評估自身體能狀況，並考量天候造成的風險，隨時與地面人員保持聯繫。

陳姓男子獨攀奇萊東稜失聯，花蓮縣消防局派遣10名搜救人員前往救援，幸好陳男在山區避難時，發現救難隊留在山上的物資，得以獲救。圖／花蓮縣消防局提供
陳姓男子獨攀奇萊東稜失聯，花蓮縣消防局派遣10名搜救人員前往救援，幸好陳男在山區避難時，發現救難隊留在山上的物資，得以獲救。圖／花蓮縣消防局提供
陳姓男子因手機等通訊設備被雨淋濕，在研海林道3.8公里處紮營時，幸運發現救難隊留下的物資，撐過5天而獲救。圖／花蓮縣消防局提供
陳姓男子因手機等通訊設備被雨淋濕，在研海林道3.8公里處紮營時，幸運發現救難隊留下的物資，撐過5天而獲救。圖／花蓮縣消防局提供

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