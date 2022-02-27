影／可惡！犯罪集團偷仁水隧道電纜 衝撞柵欄逃逸仍遭逮

來自北部專偷電纜的犯罪集團6男1女，7人駕駛4輛車，今天在蘇花路廊仁水隧道偷電纜線，被蘇花改行控中心發現，4輛車緊急分別向南北逃竄。花蓮新城警分局、蘇澳警分局合作，分別攔獲5男1女，48歲劉姓主嫌則下車徒步逃逸。警方除了搜捕劉男外，並積極向上溯源，要將犯罪集團一網打盡。

偵查隊長駱貞輝表示，秀林鄉仁水隧道南端有人在偷電纜線，警方8點45分在蘇花路廊大清水路段，發現1輛涉案車輛南下，拒絕攔查往花蓮方向高速逃逸，員警立即通知線上警力支援攔查，終於把2名男子攔下，發現車上有大批電纜線。

和仁交通分隊9點20分則在台9線134.7公里、觀音隧道處，攔獲另一輛北上涉案的小貨車，車上有1男1女。

駱貞輝指出，蘇澳警分局南澳、澳花派出所協助攔查，員警將漢本車站前的柵欄關起來設置攔截點，但開著黑色自小客車的竊賊，不管前方有柵欄，完全沒有停下，大力衝撞不但導致柵欄損壞，車輛也受損，而停在南下台9丁線49.7公里處，副駕駛劉姓男子下車往漢本海岸方向逃逸，警方立即逮補車上2名男子。

最後新城警分局在台9線錦文隧道裡，尋獲另一輛涉案車輛，這起竊盜案共查獲4車6人，依竊盜罪移請花蓮地檢署偵辦。

駱貞輝說，電纜線主要供應蘇花改隧道內電力使用，被偷的電纜線長約500公尺，市值新台幣10多萬元，但要再把電纜線裝上的工錢無法估計。