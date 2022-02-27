西濱清晨湧大批機車飆仔放炮竹 警：開27張罰單

台15線新竹鳳鼻段今天凌晨傳出有大批青少年騎著機車聚集，公然在夜間燃放炮竹，更有目擊民眾拍下機車在道路上亂竄，直到警車前來驅趕才四散，還稱「飆車族公然挑戰公權力丟水雷」，將影片Po在臉書及Line群組上引起熱議，轄區警方則表示當時立即取締，至少開出27張罰單。

新湖警分局表示，該路段在假日凌晨0點到6點，都有警方巡邏取締，目的就是要防止青少年夜間無故聚集鬧事，同時也防止青少年在筆直的台15線上騎機車競速，或有其他危險駕駛行為，以及危害其他用路人的情況。

據了解，目擊民眾是在今天凌晨4時許拍下這幕誇張景象，現場有2、30輛機車與回堵的汽車在台15線與鄉道竹1線路口，往台15線北向爭道，機車還在車縫中穿梭，警方也不甘示弱逆向想截停機車，不過大批機車見警車到四處逃竄，還有逆向、甚至差點擦撞汽車的危險情況。