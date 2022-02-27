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影／基隆婦人搭公車癲癇發作 同車乘客護理師幫看顧

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，同車乘客中有名曾姓護理師在警、消到場前，協助安撫及照料婦人。消防局救護人員到場後，將她送往基隆長庚醫院救治，警方也通知家屬到醫院照顧，化解危機。

基隆警三分局今天表示，七堵派出所接獲110轉報，有人報案指轄區公車上有名乘客不明原因昏倒，請求警方協助。警員李瑋哲、陳奕清、連彥智上車察看，發現40多歲施姓婦人躺坐在公車最後一排座位，雖有意識，卻無法正常對話。

當時坐在她左右的乘客在旁照料，同車的曾姓女子是護理師，也在場觀察施姓婦人生理狀況。警方同步通知119派遣救護人員到場，將施姓婦人送醫，到院後恢復意識，施姓婦人的母親隨後也到場，感謝警、消協助女兒及時獲得治療。

警三分局提醒民眾，遇見癲癇患者發作時，不要試圖阻止或強行約束患者抖動的肢體，以免造成傷害，同時盡速移開周遭尖銳物件，以免患者抽搐時撞傷。遇到狀況時保持鎮靜，不要慌張，並撥打110報案求助。

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，警、消獲報到場，將她送往基隆長庚醫院救治脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，警、消獲報到場，將她送往基隆長庚醫院救治脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，警、消獲報到場，將她送往基隆長庚醫院救治脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，警、消獲報到場，將她送往基隆長庚醫院救治脫險。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 公車 癲癇

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