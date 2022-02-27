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連假國道10號火燒車 駕駛、乘客幸及時逃出
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車，50歲黃姓男子駕駛小貨車載著63歲張姓男子，今天上午行經國道10號東向旗山端往里港交流道31.3公里處時，疑似車輛機械故障，行駛路肩停靠時，車輛不明原因起火，黃、張兩人脫逃；警消獲報到場搶救，於3分鐘左右將火勢撲滅，道路於一小時內恢復通行。
這起事故發生於今天上午9時8分許，國道10號東向31.3公里處；黃男駕駛的小貨車疑似車輛機械故障，行駛至路肩停靠時，車體突然不明原因起火，黃與張姓乘客見狀，嚇得立刻逃出車外。
火勢迅速蔓延，濃煙不斷向上竄升，在國道上相當醒目，行經該處的車輛也紛紛放慢行駛，警消獲報到場協處，封閉外側車道及路肩現場警戒，火勢於9時40分撲滅。
這起事故黃姓駕駛與張姓乘客皆無受傷，也未釀成事故，詳細起火原因，仍待警方釐清；遭焚毀的車體，也由拖吊車吊離國道，接近中午時段，國三號交通也恢復順暢。
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