連假國道10號火燒車 駕駛、乘客幸及時逃出

228連假第二天，國道十號驚傳火燒車，50歲黃姓男子駕駛小貨車載著63歲張姓男子，今天上午行經國道10號東向旗山端往里港交流道31.3公里處時，疑似車輛機械故障，行駛路肩停靠時，車輛不明原因起火，黃、張兩人脫逃；警消獲報到場搶救，於3分鐘左右將火勢撲滅，道路於一小時內恢復通行。

這起事故發生於今天上午9時8分許，國道10號東向31.3公里處；黃男駕駛的小貨車疑似車輛機械故障，行駛至路肩停靠時，車體突然不明原因起火，黃與張姓乘客見狀，嚇得立刻逃出車外。

火勢迅速蔓延，濃煙不斷向上竄升，在國道上相當醒目，行經該處的車輛也紛紛放慢行駛，警消獲報到場協處，封閉外側車道及路肩現場警戒，火勢於9時40分撲滅。