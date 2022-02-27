快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假國道10號火燒車 駕駛、乘客幸及時逃出

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

228連假第二天，國道十號驚傳火燒車，50歲黃姓男子駕駛小貨車載著63歲張姓男子，今天上午行經國道10號東向旗山端往里港交流道31.3公里處時，疑似車輛機械故障，行駛路肩停靠時，車輛不明原因起火，黃、張兩人脫逃；警消獲報到場搶救，於3分鐘左右將火勢撲滅，道路於一小時內恢復通行。

這起事故發生於今天上午9時8分許，國道10號東向31.3公里處；黃男駕駛的小貨車疑似車輛機械故障，行駛至路肩停靠時，車體突然不明原因起火，黃與張姓乘客見狀，嚇得立刻逃出車外。

火勢迅速蔓延，濃煙不斷向上竄升，在國道上相當醒目，行經該處的車輛也紛紛放慢行駛，警消獲報到場協處，封閉外側車道及路肩現場警戒，火勢於9時40分撲滅。

這起事故黃姓駕駛與張姓乘客皆無受傷，也未釀成事故，詳細起火原因，仍待警方釐清；遭焚毀的車體，也由拖吊車吊離國道，接近中午時段，國三號交通也恢復順暢。

228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。記者陳弘逸／翻攝
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。記者陳弘逸／翻攝
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。圖／取自1968 APP
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。圖／取自1968 APP
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。記者陳弘逸／翻攝
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。記者陳弘逸／翻攝
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。圖／取自1968 APP
228連假第二天，國道十號驚傳火燒車。圖／取自1968 APP

延伸閱讀

迎接連假 巨城購物中心推三網實體聯歡慶活動

高雄旗糖農創園區228連假快閃活動 市府祭優惠吸引商家

今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況

老天賞臉！ 高雄愛河灣、衛武營燈區228連假人潮爆

相關新聞

影／61歲男登八仙山無呼吸心跳 山上急救半小時不治

二名男子今天攀登台中和平八仙山，其中61歲江姓男子途中無呼吸心跳，同伴打電話報案求救，消防隊員上山救援，並在山上急救半小...

球棒開打！台東汽車駕駛持棒下車 與大重機騎士互毆

陳姓自小客車駕駛與沈姓大型重機騎士，昨天下午在台東市南島大道發生行車糾紛，雙方追逐到南島大道與民航路口追撞後下車理論，陳...

今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況

今天是228連假第二天，高雄輕軌又出「撞」況，今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違...

少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時

黃姓少女和奶奶在228連假來台北玩，昨天早上在市民大道Y1出口攔停計程車，袁姓司機涉嫌直接載走祖孫2人行李長達約半小時，...

影／桃園情侶爭吵車失控撞檳榔攤 2人受傷2行人驚險閃躲

桃園市羅姓男子今天上午開車載邱姓女友由桃園往平鎮方向行駛，行經中壢區延平路、靠近環北路口附近，疑因車內細故爭吵，開車失控...

影／基隆婦人搭公車癲癇發作 同車乘客護理師幫看顧

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，同車乘客中有名曾姓護理師在警、消到場前，協助安撫及照料婦人。消防局救護人員到場後，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。