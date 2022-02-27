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影／61歲男登八仙山無呼吸心跳 山上急救半小時不治
二名男子今天攀登台中和平八仙山，其中61歲江姓男子途中無呼吸心跳，同伴打電話報案求救，消防隊員上山救援，並在山上急救半小時仍無生命跡象，急救不治，警方將報請檢察官相驗，查明死因。
台中市消防局今天早上接到彰化消防局轉報，一行2人登山隊伍，其中61歲江姓男子，在八仙山登山步道3.1公里叉路口無呼吸心跳，請求消防人員前往救援。
台中市消防局立即派遣谷關分隊、和平分隊三梯次13人、林務局2人共計15人出勤救援，由和平分隊分隊倪偉騰分隊長、谷關分隊陳奕瑞小隊長帶隊前往救援。
救援人員在八仙步道3.1公里處接觸民眾，使用AED判定不建議電擊，繼續使用LUCAS自動心肺復甦機搶救30分鐘後仍無生命徵象，立即以籃式擔架固定患者並使用獨輪車搬運下撤登山口，家屬放棄急救，現場交由員警處理。
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