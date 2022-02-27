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開車路中驟停又拿鐵棍下車 警方要查是否涉嫌恐嚇

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區中正路480號前，昨天傍晚發生一起行車糾紛，其中一輛位在道路前方的黑色轎車的車主疑持鐵棍下車，影片並聽到金屬丟擲的落地聲。後方輛車不滿此舉，把影片傳上臉書，轄區霧峰警分局認為此舉已涉嫌違法，將通知兩方到案釐清案情。

從影片看來，原本有輛車經霧峰區中正路往霧峰市區行駛，就在剛過了萬里香餐廳後，前方一輛黑色轎車突然在道路中急停下來。後方車輛險些撞上，對它按了喇叭，未料前方轎車車主此時竟打開車門，手上還拿了一截疑似鐵棍的東西，後方這輛車見狀趕緊向左駛離，但隨即聽到有金屬丟擲的落地聲。後方後方這輛車亦因此停在路上，接著影片疑傳來勸阻聲，畫面即中止。

霧峰警分局萬豐派出所長張逸格今指出，在道路突然減速驟停，可依道路交通管理處罰條例第43條處以6000元以上、2萬4000元以下罰，至於前方黑色轎車駕駛拿出疑似棍棒物，是否涉嫌恐嚇將通知兩方到案查明。

台中市霧峰區中正路480號前，昨天傍晚發生一起行車糾紛，其中一輛位在道路前方的黑色轎車的車主疑持鐵棍下車。圖／取自臉書黑色豪門企業
台中市霧峰區中正路480號前，昨天傍晚發生一起行車糾紛，其中一輛位在道路前方的黑色轎車的車主疑持鐵棍下車。圖／取自臉書黑色豪門企業

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