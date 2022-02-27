嘉市5大易肇事路段、吳鳳南路進榜 全市增9處科技執法
228連假嘉義市人車潮增加，市警局再公布近3個月來易肇路段，分別為忠孝路、世賢路、文化路、中山路、吳鳳南路，大路幾乎全上榜，原因以未依規定禮讓為最多；警方去年設「擬警察人形路牌」外，即日起此5大路段，針對肇事因素對應的違規來精準執法，新設9處科技執法，下半年完成。
嘉市警局交通隊分析，去年上半年易肇事路段為忠孝路、中山路、文化路、世賢路及博愛路，今年吳鳳南路擠入前5，而忠孝路因省道路幅最大，又有快慢車道，長期幾乎都是肇事率最高。
警方統計，忠孝路段的事故熱區為好市多到新生路、嘉北街至博東路；世賢路段的熱區為玉山路到博愛路、新民路到南京東路、文化路段為秀泰影城到民權路、北榮街到光彩街；中山路段為安和街到忠孝路、吳鳳北路到興中街；吳鳳南路段為興業東路至芳安路、世賢路至大業街。
主要肇事因素，以未依規定讓車、未注意車前狀態、未保持行車安全距離、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌線禁制等最常發生；若非交通違規所造成事故，原因則有未遵守路權規定、同為直行車或轉彎車者，左方車未暫停讓右方車先行等等駕駛行為。
警方指出，去年設置12個擬警察人形路牌，短時間有感受些效果，但實際成效待觀察，目前加強「精準執法」，分析出路段的肇事原因，所對應的違規樣態，例如若因車輛未禮主幹道車輛，就會針對此種違規來舉發。
警方也表示，目前市區科技執法約20處，今年針對易肇事路段，再規畫設9處科技執法，規畫透過AI辨識，取締不禮讓行人、未依規定迴轉等，下半年將建置完成。
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