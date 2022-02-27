快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

今天是228連假第二天，高雄輕軌又出「撞」況，今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規右轉汽車擦撞，所幸司機員緊急停車，列車80名乘客、汽車駕駛都無受傷。此為今年第6件輕軌事故，高捷表示，共有4片飾板損傷，如更換新品金額將破百萬。

高雄捷運公司表示，事故發生後，車上旅客清車後步行前往下一站月台或自行使用其他交通工具，目前正線已恢復正常營運。在下午1點8分警方現場鑑識完畢，列車已移動，詳細受損狀況須回廠進一步檢修，後續如警方確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將求償。

高雄捷運及和高捷指出，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切勿違規搶快，以免發生事故，除了損害賠償、交通違規罰款外，高捷將視情節狀況以公共危險罪提告。

高雄輕軌今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規左轉汽車發生擦撞。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規左轉汽車發生擦撞。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規左轉汽車發生擦撞。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規左轉汽車發生擦撞。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規左轉汽車發生擦撞。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規左轉汽車發生擦撞。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌 高捷

延伸閱讀

老天賞臉！ 高雄愛河灣、衛武營燈區228連假人潮爆

228連假拉拉山人潮紅燈 桃園市府啟動管制措施

228連假景點湧人潮 北市貓空、士林官邸「亮紅燈」

228連假第二天出遊車潮多 下午將出現北返車流

相關新聞

影／61歲男登八仙山無呼吸心跳 山上急救半小時不治

二名男子今天攀登台中和平八仙山，其中61歲江姓男子途中無呼吸心跳，同伴打電話報案求救，消防隊員上山救援，並在山上急救半小...

球棒開打！台東汽車駕駛持棒下車 與大重機騎士互毆

陳姓自小客車駕駛與沈姓大型重機騎士，昨天下午在台東市南島大道發生行車糾紛，雙方追逐到南島大道與民航路口追撞後下車理論，陳...

今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況

今天是228連假第二天，高雄輕軌又出「撞」況，今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違...

少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時

黃姓少女和奶奶在228連假來台北玩，昨天早上在市民大道Y1出口攔停計程車，袁姓司機涉嫌直接載走祖孫2人行李長達約半小時，...

影／桃園情侶爭吵車失控撞檳榔攤 2人受傷2行人驚險閃躲

桃園市羅姓男子今天上午開車載邱姓女友由桃園往平鎮方向行駛，行經中壢區延平路、靠近環北路口附近，疑因車內細故爭吵，開車失控...

影／基隆婦人搭公車癲癇發作 同車乘客護理師幫看顧

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，同車乘客中有名曾姓護理師在警、消到場前，協助安撫及照料婦人。消防局救護人員到場後，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。