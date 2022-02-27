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今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況
今天是228連假第二天，高雄輕軌又出「撞」況，今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違規右轉汽車擦撞，所幸司機員緊急停車，列車80名乘客、汽車駕駛都無受傷。此為今年第6件輕軌事故，高捷表示，共有4片飾板損傷，如更換新品金額將破百萬。
高雄捷運公司表示，事故發生後，車上旅客清車後步行前往下一站月台或自行使用其他交通工具，目前正線已恢復正常營運。在下午1點8分警方現場鑑識完畢，列車已移動，詳細受損狀況須回廠進一步檢修，後續如警方確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將求償。
高雄捷運及和高捷指出，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切勿違規搶快，以免發生事故，除了損害賠償、交通違規罰款外，高捷將視情節狀況以公共危險罪提告。
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