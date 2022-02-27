桃園貨車切進西部濱海道路未禮讓 機車挨撞倒地險被輾

西部濱海快速道路昨天發生一起驚險車禍，桃園市一輛貨車由蘆竹區切入西濱時，疑未禮讓幹道車輛，讓直行的機車閃避不及撞上倒地，還差點遭內線道汽車追撞；機車騎士全身多處擦挫傷送醫，所幸並無大礙，雙方肇事責任有待釐清。

有網友昨天在臉書社團「八卦村」上傳短片，影片中行使西部濱海道路的一輛機車撞上準備切入的小貨車，差點被後方轎車追撞，險象環生。

蘆竹警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚5點多，當時呂姓男子（41歲）駕駛小貨車於海山中街，準備右轉切入西部濱海公路，讓當時騎機車沿西部濱海公路直行、往八里方向的劉姓男子（49歲）對撞，並造成劉男全身多處擦挫傷。

蘆竹分局表示，劉姓男子經送醫診治後，已無大礙，員警到場對雙方酒測，酒測值均為零，也未發現酒後駕駛情事，初步研判是小貨車轉彎未禮讓直行、機車行經路口未減速所致，詳細肇責還在釐清中。