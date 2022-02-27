聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園貨車切進西部濱海道路未禮讓 機車挨撞倒地險被輾
西部濱海快速道路昨天發生一起驚險車禍，桃園市一輛貨車由蘆竹區切入西濱時，疑未禮讓幹道車輛，讓直行的機車閃避不及撞上倒地，還差點遭內線道汽車追撞；機車騎士全身多處擦挫傷送醫，所幸並無大礙，雙方肇事責任有待釐清。
有網友昨天在臉書社團「八卦村」上傳短片，影片中行使西部濱海道路的一輛機車撞上準備切入的小貨車，差點被後方轎車追撞，險象環生。
蘆竹警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚5點多，當時呂姓男子（41歲）駕駛小貨車於海山中街，準備右轉切入西部濱海公路，讓當時騎機車沿西部濱海公路直行、往八里方向的劉姓男子（49歲）對撞，並造成劉男全身多處擦挫傷。
蘆竹分局表示，劉姓男子經送醫診治後，已無大礙，員警到場對雙方酒測，酒測值均為零，也未發現酒後駕駛情事，初步研判是小貨車轉彎未禮讓直行、機車行經路口未減速所致，詳細肇責還在釐清中。
警方呼籲，駕車請遵守交通安全規則，並應保持警覺，隨時注意車前狀況，切勿因一時疏忽造成事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言