快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園貨車切進西部濱海道路未禮讓 機車挨撞倒地險被輾

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

西部濱海快速道路昨天發生一起驚險車禍，桃園市一輛貨車由蘆竹區切入西濱時，疑未禮讓幹道車輛，讓直行的機車閃避不及撞上倒地，還差點遭內線道汽車追撞；機車騎士全身多處擦挫傷送醫，所幸並無大礙，雙方肇事責任有待釐清。

有網友昨天在臉書社團「八卦村」上傳短片，影片中行使西部濱海道路的一輛機車撞上準備切入的小貨車，差點被後方轎車追撞，險象環生。

蘆竹警分局指出，這起車禍發生在昨天傍晚5點多，當時呂姓男子（41歲）駕駛小貨車於海山中街，準備右轉切入西部濱海公路，讓當時騎機車沿西部濱海公路直行、往八里方向的劉姓男子（49歲）對撞，並造成劉男全身多處擦挫傷。

蘆竹分局表示，劉姓男子經送醫診治後，已無大礙，員警到場對雙方酒測，酒測值均為零，也未發現酒後駕駛情事，初步研判是小貨車轉彎未禮讓直行、機車行經路口未減速所致，詳細肇責還在釐清中。

警方呼籲，駕車請遵守交通安全規則，並應保持警覺，隨時注意車前狀況，切勿因一時疏忽造成事故。

騎機車直行的劉姓男子擦撞貨車後人車倒地，全身多處擦挫傷，還差點被後方轎車追撞，所幸送醫後並無大礙。記者楊湛華／翻攝
騎機車直行的劉姓男子擦撞貨車後人車倒地，全身多處擦挫傷，還差點被後方轎車追撞，所幸送醫後並無大礙。記者楊湛華／翻攝

延伸閱讀

出遊依循導航受困泥濘路 桃園警協調怪手助脫困

228連假拉拉山人潮紅燈 桃園市府啟動管制措施

桃園民宅大火 1婦人嗆傷為逃生差點要跳樓

現場點不了！桃園隱藏版「蝦爆炒飯」17隻白蝦鋪好鋪滿　預訂才吃得到

相關新聞

影／61歲男登八仙山無呼吸心跳 山上急救半小時不治

二名男子今天攀登台中和平八仙山，其中61歲江姓男子途中無呼吸心跳，同伴打電話報案求救，消防隊員上山救援，並在山上急救半小...

球棒開打！台東汽車駕駛持棒下車 與大重機騎士互毆

陳姓自小客車駕駛與沈姓大型重機騎士，昨天下午在台東市南島大道發生行車糾紛，雙方追逐到南島大道與民航路口追撞後下車理論，陳...

今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況

今天是228連假第二天，高雄輕軌又出「撞」況，今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違...

少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時

黃姓少女和奶奶在228連假來台北玩，昨天早上在市民大道Y1出口攔停計程車，袁姓司機涉嫌直接載走祖孫2人行李長達約半小時，...

影／桃園情侶爭吵車失控撞檳榔攤 2人受傷2行人驚險閃躲

桃園市羅姓男子今天上午開車載邱姓女友由桃園往平鎮方向行駛，行經中壢區延平路、靠近環北路口附近，疑因車內細故爭吵，開車失控...

影／基隆婦人搭公車癲癇發作 同車乘客護理師幫看顧

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，同車乘客中有名曾姓護理師在警、消到場前，協助安撫及照料婦人。消防局救護人員到場後，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。