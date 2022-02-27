買「震樓神器」反擊樓上住戶 警：屬違法騷擾

新北市汐止區林姓男子不滿樓上住戶搬椅子等噪音，在網路上購買「震樓神器」，將機器安裝在天花板製造噪音「回擊」，雙方爭執不下；住林男樓下的住戶遭波及，不堪其擾，詢問「是什麼聲音」未果，遂向警察檢舉。警方查訪後，通知林男到案，詢後依社維法開罰最高6000元罰鍰。

據調查，家住汐止區保一街某公寓4樓的林男（47歲），與住5樓的住戶有摩擦，林男不滿樓上住戶搬椅子、走動等噪音，上樓爭論，孰料每次都被回說「我又沒有很大聲」，林男不滿對方態度，在網路上購買「震樓神器」狹怨報復。

林男安裝後，自去年6月開始，不定期的開啟「震樓神器」惡意擾鄰，逾半年來雙方爭執多次未果。家住林男樓下3樓的陳男（33歲）疑因公寓結構共振影響，遭噪音波及，上樓詢問「是什麼聲音」，但都未獲正面回應，於是向警察檢舉妨害公眾安寧。

警方日前獲悉後做查訪筆錄，掌握明確人證、事證，通知林男到案說明。林男警詢時坦承因與樓上住戶有糾紛，才出此下策，但也大驚「沒想到竟是樓下住戶受不了先報警」；他警詢後被依社維法第72條3項，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，處以6000元以下罰鍰。