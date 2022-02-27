失智7旬老翁走失 高雄警買便當讓他果腹助返家

77歲黃姓老翁在高雄鳳山區過埤路上的超商，向店家請求要水喝，店員覺得不對勁，報案找來警方協助，當警員趕到現場，發現黃翁身上無證件，正頭疼下，警員發現黃翁之前就曾協助返家過，立即找到他的資訊，順利協助返家。

警方表示，鳳山警分局過埤所巡佐陳勇男、警員陳伯宜，前天下午5點多時，接獲民眾報案稱有名老翁，一直在鳳山區過埤路上的超商向店內請求要水喝，店家覺得有異，請警方協助。

當員警趕到現場後，發現老翁身上無證件，只知道他是騎機車外出，從早到下午都沒有吃東西，實在飢渴難耐。

警方聽聞後馬上買了便當、飲料，讓老翁先補充體力，眼尖的巡佐陳勇男這時發現老翁是之前就曾協助返家的迷失黃姓老翁，立即依據派出所群組的留存資訊，協助將黃翁載返家。