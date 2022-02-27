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影／男子否認拾獲遺失手機 監視器卻清楚拍到完整過程

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名高中女學生，前天晚上在三重區大都會公園遊玩時，遺落iPhone 11手機，雖然曾問到拾獲的中年男子，但對方否認。事後向服務處調閱監視器，清楚拍到手機被男子拾起過程，隨後據此報案，警方已查出男子身分，將調查是否涉嫌侵占遺失物。

新北大都會公園的熊猴森樂園，利用疏洪道堤防斜坡設計許多大型溜滑梯與攀繩等遊樂設施。前天晚上8時許，不同角度的監視器均清楚拍到，女學生由下往上拉繩攀爬堤坡，手機不慎從外套口袋掉出。

這時1名中年男子看見手機沿著堤坡往下滑落，便直接走向前，在女兒面前拾起手機，抬頭看了上方的女學生片刻，拿著手機若無其事陪女兒玩了一會兒，隨後走離現場。女學生發現手機遺失，焦急地四處尋找、詢問附近人群未果，於是向公園服務處求助，調閱監視器畫面。

女學生說，該名男子是和妻女一起到公園玩，當時曾詢問他們3人，妻子和女兒都說他有拾獲手機，但是中年男子卻否認。女學生質疑男子說謊，警方已受理報案，並查出身分是53歲林姓男子，將通知到案說明，調查是否涉嫌侵占遺失物。

監視器拍到，女學生在堤坡上方掉落手機，中年男子立刻走向前拾起。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，女學生在堤坡上方掉落手機，中年男子立刻走向前拾起。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，女學生在堤坡上方掉落手機，中年男子立刻走向前拾起。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，女學生在堤坡上方掉落手機，中年男子立刻走向前拾起。記者林昭彰／翻攝

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