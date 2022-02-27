男子出遊吃飯險被豆腐噎死 119救回一命

1名63歲男性和家人到淡水遊玩吃飯時不慎噎到，警消獲報一路線上指導CPR，火速到場並以喉頭鏡夾出哽塞氣管的豆腐，爭取時間救回一命。

新北市政府消防局今天發布新聞稿表示，119救災救護指揮中心昨天下午2時許接獲報案表示，在淡水區第二漁港旁咖啡廳有1名63歲男性吃飯時，不慎發生異物哽塞，昏迷且停止呼吸心跳，狀況危急。

119值勤員除調派救護車前往，並與高級救護技術員同步執行線上救護諮詢，指導現場民眾CPR及使用AED救護，直到救護人員於9分鐘後到場接手，並使用喉頭鏡將氣管內的炸豆腐夾出後，患者恢復呼吸心跳，送醫途中更恢復意識且可正常對答。

消防局表示，民眾遇到有人噎住時，應緊急撥打119報案時並保持冷靜、接受119專業人員詢問與指導，爭取寶貴救援時間，協助給予患者最需要的急救處置，以成功搶救生命。

消防局人員向中央社記者表示，過去有許多民眾噎住時，親友除可打119求救外，也可先用哈姆立克法來排除患者呼吸道異物，救護車上也多配置喉頭鏡，可夾出氣管內異物，過去就曾夾出麻糬等不易排除的異物，順利救回患者一命。