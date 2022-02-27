出遊依循導航受困泥濘路 桃園警協調怪手助脫困

桃園市警局大溪分局今天表示，有民眾利用228連假前往復興區露營，依循導航行進卻受困泥濘道路，經報警才由警方協調救援脫困，呼籲民眾出遊前先了解道路狀況以免影響行程。

大溪分局光華派出所副所長高義光接受媒體聯訪，他表示，昨天下午4時許，桃園市25歲游姓男子開車載著2名友人，計劃前往復興區三光里一處露營區露營，但途中依循導航指示到了一處果園，卻因連日下雨泥濘造成車子動彈不得，因地處偏遠一時找不到拖吊車，只能報警求援。

高義光指出，大溪分局光華派出所員警獲報後，立即協調正在山區施作工程小型挖土機前來救援，承包工程的老闆隨即派2名工人將怪手運抵現場，以鋼索連結拖拉方式，花費約2個小時的時間幫助遊客脫困，讓民眾得以繼續行程。

高義光呼籲，228連假期間，吸引許多民眾上山賞花遊玩，但部分民眾因為不熟悉路況仰賴導航設施，再加上山區產業道路常因天雨造成泥濘，車輛通行易陷其中，提醒民眾，行駛山區產業道路遇到泥濘處，應先下車察看避免車輛受困其中，影響後續的行程。