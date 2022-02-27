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球棒開打！台東汽車駕駛持棒下車 與大重機騎士互毆

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

陳姓自小客車駕駛與沈姓大型重機騎士，昨天下午在台東市南島大道發生行車糾紛，雙方追逐到南島大道與民航路口追撞後下車理論，陳持球棒毆打沈姓騎士及後座女乘客，沈男亦徒手攻擊陳致傷，三人都受傷，警方獲報到場將陳、沈帶回訊問，警詢後依恐嚇、傷害、公然侮辱等罪嫌移送法辦。

台東分局分局長李益杰表示，警方到場了解，48歲陳姓小客車駕駛與21歲沈姓大型重機騎士，雙方先於南島大道上發生行車糾紛，雙方都不滿對方行車方式，之後2車追逐到南島大道與民航路口，又發生追撞交通事故，雙方遂下車理論。

陳男持球棒毆打沈姓騎士及後載的黃姓女友，造成沈男及黃女肢體擦挫傷，沈男不干示弱，也徒手攻擊陳姓駕駛致傷，警方到場制止並將陳嫌、沈嫌帶回詢問，警詢後移送法辦。

台東分局呼籲，駕駛人駕駛車輛時應遵守交通規則、互相禮讓，尤其假期人多車多，應減速慢行，若有行車糾紛請立即撥打110報案由警察協助處理。

陳姓自小客車駕駛與沈姓重機騎士，昨在台東市南島大道與民航路口追撞後，發生行車糾紛、持球棒開打，警方獲報到場處理。記者卜敏正／翻攝
陳姓自小客車駕駛與沈姓重機騎士，昨在台東市南島大道與民航路口追撞後，發生行車糾紛、持球棒開打，警方獲報到場處理。記者卜敏正／翻攝

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