聽新聞
test
0:00 / 0:00
球棒開打！台東汽車駕駛持棒下車 與大重機騎士互毆
陳姓自小客車駕駛與沈姓大型重機騎士，昨天下午在台東市南島大道發生行車糾紛，雙方追逐到南島大道與民航路口追撞後下車理論，陳持球棒毆打沈姓騎士及後座女乘客，沈男亦徒手攻擊陳致傷，三人都受傷，警方獲報到場將陳、沈帶回訊問，警詢後依恐嚇、傷害、公然侮辱等罪嫌移送法辦。
台東分局分局長李益杰表示，警方到場了解，48歲陳姓小客車駕駛與21歲沈姓大型重機騎士，雙方先於南島大道上發生行車糾紛，雙方都不滿對方行車方式，之後2車追逐到南島大道與民航路口，又發生追撞交通事故，雙方遂下車理論。
陳男持球棒毆打沈姓騎士及後載的黃姓女友，造成沈男及黃女肢體擦挫傷，沈男不干示弱，也徒手攻擊陳姓駕駛致傷，警方到場制止並將陳嫌、沈嫌帶回詢問，警詢後移送法辦。
台東分局呼籲，駕駛人駕駛車輛時應遵守交通規則、互相禮讓，尤其假期人多車多，應減速慢行，若有行車糾紛請立即撥打110報案由警察協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言