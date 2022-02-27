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桃園民宅大火 1婦人嗆傷為逃生差點要跳樓
桃園市平鎮區振中街一棟民宅今天上午突然失火，2樓家人順利逃生，68歲楊姓婦人受阻3樓鐵窗，不敵濃煙侵襲，險些想跳樓逃生，消防員當機立斷安撫穩住楊女情緒勿跳樓，立即架設雙節梯救出，送醫治療沒有生命危險。火熄後只見2樓屋內付之一炬，消防局火人員火場鑑定，進一步查明起火原因。
桃園市消防局第四大隊調查，平鎮區振中街一棟3層樓民宅的2樓起後方堆放雜物處突然起火，夾雜濃煙燃燒，一發不可收拾，消防局第四大隊出動消防、救護車輛15車及警消38人趕往灌救，當時屋內2樓居住家人發現大火，喊叫逃生，家人3人順利逃生，大火阻隔往3樓梯間，造成楊姓婦人受困，她跑到3樓鐵窗，不敵濃煙侵襲，一度試圖跳樓逃生。
救火消防員發現楊婦受困3樓鐵窗旁待救，緊急安撫她情緒和呼籲不要跳樓以免發生危險，消防員立即架設雙節梯救援，拉水線布線進入室內救出楊婦，給予氧氣面罩緊急送醫，楊婦意識清醒，無明顯外傷，生命徵象穩定。
消防局第四大隊表示，該民宅火災疑因2樓起居室後方雜物冒出濃煙火花，火災原因正由火災調查人員鑑定查明真正起火原因，不過也提醒民眾平時留意家中用火、用電安全，老舊電線定期檢查、更換，勿囤積過多雜物，家中樓層應加裝住宅用火災警報器及定期維護檢查，提升居家安全，避免火災危險，一旦民眾發現無法從樓梯逃生，趕快先將房門關上，在房內、窗口待救，避免濃煙高溫危害。
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