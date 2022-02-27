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通緝男見警丟下女友狂奔 被搜出多張證件認栽
桃園市一名男子與女友今天凌晨遇到警方盤查，男子疑似心虛、拔腿就跑，女友在後方大喊也不管，跑了100公尺就被員警追上壓制，身上4張證件也被搜出；警方查出他身背詐欺、妨害兵役等5條通緝，證件則是跟朋友借來冒充用，當場將他上銬，依法解送歸案。
桃園警分局指出，青溪派出所員警今天凌晨1時30分許在中正路與復興路口，發現一輛計程車紅燈右轉，將其攔下盤查。
警方發現後座乘客是一對情侶，待兩人下車準備詢問時，男子突然拔腿狂奔，不顧路口號誌跟車輛危險，逕直穿越馬路逃逸；女友一頭霧水，在後方大喊，也無法將他叫住。
員警跟隨男子跑了約1百公尺，直到他體力不支倒地，隨即上前將他壓制在地並控制，並問他是誰、為何要跑；男子面對員警詢問，均默不出聲。
警方在男子身上搜出4張證件，其中僅一張是他本人，查詢後更發現這名林姓男子（21歲）涉詐欺、妨害兵役等罪嫌遭嘉義、彰化、桃園等5處院檢發布通緝。
林男見瞞不住了，才坦承自知已被通緝，但為了規避查緝，便向多名朋友借證件，希望能蒙混過關，沒想到還是被逮了；警方當場上銬，依法將他解送歸案。
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