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26歲男獨攀奇萊東稜失聯 山區餘留物資保命獲救

中央社 / 花蓮縣27日電

來自新北市陳姓男子17日獨自攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，直到24日友人聯繫多天未果後，驚覺失聯報案，陳男幸運利用救難隊餘留在山上的救命水及糧食維生，多待5天後獲救。

花蓮縣消防局24日下午17時9分接獲報案表示，26歲陳姓男子規劃2月17日至20日攀登奇萊東稜路線，但直到24日友人聯繫多日未果才驚覺通知家屬報案求助。

由於失聯者獨攀且登山期間均未與家人親友聯絡無法得知確切位置，花蓮縣消防局接獲通報後，利用手機查址記錄、基地台訊號範圍及其於社群軟體留言時間，並評估失聯者體能狀況等資料研判失聯者可能位置，縮小搜救範圍以利動員搜救人員爭取黃金時間救援。

隨後派遣2梯次10名搜救人員前往救援；第一梯次由4名警消及太管處巡山員共5人搭乘直升機降落奇萊東稜大理石營地，然後趕往最後手機訊號可能位置搜索。

另同時派遣第二梯次地面部隊1車5人由登山口岳王亭入山沿失聯者預計登山路線反向搜索，希望藉由雙向救援提高救援速度。

第二梯次帶隊官金皓今天接受中央社記者電訪表示，25日11時許上山搜救途中遇到陳姓男子，隨即評估他生命徵象穩定無明顯外傷後，給予飲食補充體力護送他安全下撤。

經詢陳姓男子表示，他19日在帕托魯山紮營，因大雨導致全身裝備及手機通訊設備均淋濕無法充電，所以無法對外聯絡且無圖資可參考。20日繼續走到研海林道3.8K處後，因大雨持續看不清路線也未發現標示綁帶，所以在3.8K處紮營避雨保暖。

金皓指出，去年同一條路線救援任務時，空勤支援大量物資，當時將剩餘的水及糧食存留在研海林道3.8K處，沒想到這一次發揮極大功能。山區氣溫低，奇萊北峰還下雪，還好陳男登山經驗豐富，又有糧食和水才能保持體能，延長待救時間而獲救。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，奇萊東稜縱走路段近年已有多次山難案件發生，加上此路線部分路段手機無法通訊，登山前務必了解路徑其中危險路段，並評估自身體能狀況，同時考量天候造成的風險，隨時與地面人員保持聯繫回報；再次呼籲登山活動務必團進團出，避免獨攀發生意外無法立即求援，若登山隊伍於登山活動期間遇見獨攀者或落隊者請主動協助幫忙，以避免山林憾事一再發生。

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