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少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時
黃姓少女和奶奶在228連假來台北玩，昨天早上在市民大道Y1出口攔停計程車，袁姓司機涉嫌直接載走祖孫2人行李長達約半小時，幸好經後方計程車司機聯繫、警方調閱監視器協助，司機送回行李。少女心有餘悸認為，行李遭翻動，今早至警局提告強制罪，警方也將通知司機到案說明。
14歲黃女和79歲奶奶昨天上午9時許，推著行李箱、提著一只行李，在市民大道Y1出口攔停計程車，準備要前往親戚家開心過連假。不料，在路邊攔計程車把行李放入後車廂，65歲袁姓司機涉嫌沒等乘客上車，直接開車離去，祖孫2人不知所措。
當時，後方的計程車司機見狀，上前聲稱認識袁姓司機，會打電話幫忙聯繫，祖孫2人同時報案，大同分局見建成派出所獲報後，第一時間請祖孫至派出所，警方協助調閱監視器畫面找車輛，但黃女稱後方司機有協助打電話，要在現場等候，半小時後，袁姓司機送行李回到市民大道Y1出口。
祖孫2人拿回行李後，黃女認為行李疑似被翻動過，今早經黃女父親在臉書爆社團發文說出此事並提醒大家搭車小心。警方聯繫黃女並告知可以提告強制罪權利，今早10時許，黃女在奶奶陪同下已完成報案筆錄，警方將通知司機到案說明。
大同分局呼籲，台北市監視器統完善，如遺失或被竊走任何物品，均可至派出所協助調閱監視器或報案，警方一定會馬上協助。
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