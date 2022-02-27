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品田山2登山客墜谷亡 遺體今上午已由直升機吊掛下山

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

屢傳墜崖意外的品田山昨天再傳不幸，參加商業登山團的67歲陳姓男子，疑因地面結冰腳滑不慎墜崖，就連伸手想拉他一把的吳姓領隊也一同跌落，2人雙雙身亡，今天上午8時許在空勤總隊直升機吊掛下，遺體都順利運抵竹東並送往殯儀館。

新竹縣消防局第二大隊表示，昨天接獲通報後，立即出動救援人員，從竹東中油鑽探工程處搭乘直升機上山，先是在品田山三角點往V型斷崖的下方，發現陳男遺體，隨後又在更下方峭壁上，發現罹難的吳姓領隊。

昨晚入夜後因氣溫急劇下降，救援人員持續在現場用擔架固定遺體，先後將陳男及吳姓領隊的遺體拉上斷崖上方平台，不過山區因有大量殘雪、殘冰及碎石，因此救援過程稍有不順，碎冰、碎石甚至不斷掉落，使得搜救人員動作都十分謹慎。

搜救隊10人在山區度過寒冷一夜，今天上午7點28分空勤總隊直升機立即出發接應，8點就抵達現場，並且先將2具遺體吊掛下山，8點23分順利抵達竹東中油探勘處，並第一時間送往竹東殯儀館；隨後山上的搜救人員分2批由直升機接下山，上午11時許已經全部抵達山下完成任務

新竹縣消防局表示，目前遺體轉送殯儀館後，還需帶檢警相驗，後續則會由死者家屬接手後事，同時提醒登山民眾，前往山區應注意裝備妥善，尤其冬季地面容易結冰、打滑，無論徒步或開車前往高山地區，都必須格外注意安全，以免造成遺憾。

新竹縣消防局10人山搜小隊不畏嚴寒，冒低溫上山救援還露宿山頂一夜，英勇表現令人佩服。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣消防局10人山搜小隊不畏嚴寒，冒低溫上山救援還露宿山頂一夜，英勇表現令人佩服。記者巫鴻瑋／翻攝
品田山山區氣溫仍在零下，地面更殘留不少殘冰積雪。記者巫鴻瑋／翻攝
品田山山區氣溫仍在零下，地面更殘留不少殘冰積雪。記者巫鴻瑋／翻攝

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